    30 марта 2026, 06:19 • Новости дня

    «Хезболла» заявила о 74 ударах по Израилю за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ливанское движение «Хезболла» сообщила, что за сутки провело 74 боевые операции против Израиля, включая удары по танкам «Меркава» у границы.

    Боевые действия велись на протяжении суток 29 марта и затронули приграничные с Израилем районы Ливана, пояснили в организации, передает РИА «Новости».

    В воскресенье вечером был нанесен ракетный удар по скоплению солдат и техники израильской армии в районе стадиона «Фрез» в поселении Айната, удары наносились ракетами и беспилотниками по различным целям.

    Предотвращено 53 попытки продвижения израильской армии вглубь ливанской территории, семь раз были атакованы израильские города и поселения, а также шесть опорных пунктов на границе.

    Кроме того, сообщается о ударе по казармам армии Израиля у границы, выведении из строя 16 танков «Меркава» и поражении штабов израильской армии пять раз.

    Ранее «Хезболла» за одни сутки осуществила 94 боевые операции против Израиля.

    27 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана

    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: либо конфликта, либо переговорного трека, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он объяснил решение Дональда Трампа установить мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

    «Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном – прекращение огня», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, установление этого режима позволит американцам перейти к более сложным маневрам, например, формированию коалиции. «Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека», – добавил собеседник.

    «При этом если Тегеран согласится на мораторий, он совершит большую ошибку», – полагает политолог, указывая, что удары позволяют Исламской республике усиливать переговорную позицию. Вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.

    «Еврейское государство считает важным дожимать Иран и продолжать конфликт. Поэтому даже если Штаты не будут атаковать иранские энергетические объекты, это может сделать Израиль», – предупредил Ткаченко, обратив внимание на то, что Трамп в заявлении не упомянул своего партнера в этой операции.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    29 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, говорится в заявлении патриархата.

    Инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья: церковные иерархи направлялись к храму без процессии и церемоний, однако были остановлены и вынуждены вернуться, передает РИА «Новости».

    В коммюнике патриархата говорится: «В результате, впервые за столетия, главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим».

    По мнению представителей церкви, запрет на вход патриарха и настоятеля Кустодии Святой Земли стал «явно необоснованной и несоразмерной мерой», нарушающей принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям. Они заявили, что с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке строго соблюдали все ограничения: были отменены публичные собрания, а пасхальные службы транслировались для верующих по всему миру.

    В патриархате подчеркивают, что запрет «представляет собой в корне ошибочное и поспешное решение, противоречащее основным принципам разумности, свободы вероисповедания и статусу религиозных святынь». По мнению церковного института, такое решение стало препятствием для молитвы в один из самых значимых дней христианского календаря.

    16 марта в Старом городе Иерусалима были обнаружены обломки ракет после недавнего обстрела со стороны Ирана.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    27 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Иранские ПТУР Almas 4 поразили израильские танки Merkava Mk4 и БТР Namer

    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Бойцы движения «Хезболла» впервые применили против израильской бронетехники на юге Ливана противотанковые ракеты Almas 4 с дальностью до 35 км.

    Бойцы движения «Хезболла» использовали против израильских танков Merkava Mk4 и тяжелых бронетранспортеров Namer иранские противотанковые управляемые ракеты третьего поколения Almas 4, сообщает «Российская газета».

    Эти ракеты считаются наиболее дальнобойными среди всех новых комплексов: их максимальная дальность достигает 35 километров, а тандемная боевая часть обеспечивает высокую пробивную способность.

    Ракеты оснащены тепловизионной камерой, что позволяет им сохранять точность даже ночью. По мнению западных экспертов, появление и серийное производство таких образцов стало значимым достижением для оборонной промышленности Ирана, а по своим характеристикам Almas 4 сравнивают с израильскими Spike NLOS.

    Управление ракетой осуществляется по защищенному радиоканалу, а траектория позволяет поражать бронетехнику в наиболее уязвимую часть – крышу.

    Отмечается, что комплексы активной защиты, которыми оснащены израильские танки и БТР, оказались малоэффективны против этого оружия, из-за чего бронетанковые части несут серьезные потери. Кроме того, сообщается, что бойцы «Хезболлы» начали использовать дроны-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили двадцать один танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля, что стало крупнейшими потерями для Тель-Авива за последние 40 лет.

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сто атак против Израиля и сорвало наступление, выведя из строя двадцать девять танков Merkava. Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    27 марта 2026, 12:24 • Новости дня
    Американист: Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции

    @ Abaca Press/SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США и Иран, судя по всему, все же обменялись дипломатическими сигналами, но переговорные позиции сторон сильно расходятся. Хоть Дональд Трамп и уверяет, что диалог идет хорошо, на деле какого-то сближения очевидно не наблюдается», – напомнил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне решение американского лидера продлить мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской республики объясняется несколькими факторами, считает собеседник. «Во-первых, американцам нужна передышка для того, что подтянуть дополнительные силы, а также перебросить боеприпасы для продолжения противостояния», – уточнил он.

    Политолог указал на серьезное истощение запасов ракет у Пентагона. «Например, известно, что только за первую неделю конфликта американские силы истратили больше 800 JASSM, которых в арсенале США чуть больше трех тысяч. Похожая ситуация с Tomahawk и с противоракетной системой ПВО», – детализировал Дудаков.

    «Во-вторых, решение по отсрочке ударов может быть попыткой Штатов уговорить Иран согласиться с условиями американцев», – продолжил спикер. Эксперт допускает, что если она провалится, то Вашингтон, вероятно, устроит наземную высадку на островах в Персидском заливе, либо в Ормузском проливе.

    «На это указывает тот факт, что Вашингтон неоднократно угрожал Тегерану сухопутной операцией», – пояснил политолог, оговорившись, что развитие событий по этому сценарию грозит США большими рисками, связанными с вероятными потерями среди американских морпехов и десантников.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Как отмечает Bloomberg, уже после объявления Трампом моратория Иран продолжил нанесение ударов по Израилю и объектам США в странах Персидского залива. Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    27 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Израиль понес крупнейшие потери в военной технике за 40 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отряды «Хезболлы», воюющие на стороне Ирана, уничтожили 21 танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля – это крупнейшие потери для Тель-Авива за последние 40 лет, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

    По информации MWM, большинство бронетехники было сожжено в ходе одного боя между городами Тайбе и Кантара в Палестине, передает «Российская газета». Израильская бронегруппа попала в организованную засаду.

    «Наши бойцы следили за продвижением противника и заманили его в хорошо организованную засаду, где было уничтожено десять танков Merkava, бульдозеры D9 и автомобили HMMWV», – говорится в официальном заявлении «Хезболлы». Остальная техника была поражена ударами противотанковых ракет и FPV-дронов.

    «Хезболла» открыла второй фронт 29 февраля, после нападения Израиля на Иран. В ответ израильская армия начала операцию в Южном Ливане, где ее техника оказалась уязвимой для новых видов оружия.

    Армия Израиля не раскрывает официальные потери, однако в интернете появляются видеоролики с поражениями танков Merkava разными способами. Эксперты отмечают, что успех «Хезболлы» связан с участием элитного шиитского спецназа «Радван», который раньше не применялся против израильских войск.

    Ранее «Хезболла» заявила о проведении 94 операций против Израиля за сутки.

    Накануне «Хезболла» заявила об ударе по штаб-квартире Минобороны Израиля.

    29 марта 2026, 06:15 • Новости дня
    Axios узнало о возможном отказе Израиля Зеленскому в визите

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ближневосточного турне глава киевского режима Владимир Зеленский посещает страны, с которыми были договоренности о визите, и только с одной его могло не быть вовсе, написал в соцсети журналист Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Зеленский последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, – это Израиль», – написал он в соцсети Х.

    Равид сообщает, что Нетаньяху две недели назад просил о телефонном разговоре с Зеленским, но не позвонил и исчез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор. Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.


    27 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    США и Израиль атаковали производство концентрата урановой руды в Иране
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США и Израиль нанесли удар по заводу по производству концентрата урановой руды в центральной иранской провинции Йезд, сообщила иранская Организация по атомной энергии.

    В заявлении ведомства отмечается: «Завод по производству желтого кека (концентрат урановой руды – прим. ВЗГЛЯД) в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил», передает ТАСС.

    По предварительной информации, в результате удара не было зафиксировано выброса радиоактивных элементов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако пострадавших нет благодаря мерам безопасности.

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один.

    Удары рядом с АЭС «Бушер» могут привести к серьезному радиационному инциденту, по мнению директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.


    27 марта 2026, 09:51 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла массированный удар по Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сотню атак против Израиля, заявив о срыве наступления и выводе из строя 29 танков «Меркава».

    Движение «Хезболла» в Ливане за одни сутки осуществило 94 боевые операции против Израиля, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается: «Бойцы исламского сопротивления в 23.40 (00.40 мск пятницы) в четверг нанесли ракетный удар по скоплению солдат и техники израильской армии на позиции Мискав-Ам».

    Согласно отчетам, за четверг шиитские формирования сорвали 46 попыток продвижения израильских войск вглубь территории Ливана. Израильские города и поселения подверглись 28 атакам с использованием ракет и беспилотников. Под огонь также попали штабы армии Израиля, по ним было нанесено десять ударов, еще девять ударов пришлись на опорные пункты на границе, по казармам близ границы также был открыт огонь.

    Кроме того, за сутки были выведены из строя 29 танков «Меркава» и атакованы два артиллерийских расчета. Эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные удары по израильской территории.

    В ответ Израиль перешел к масштабным ударам по Ливану и 16 марта официально объявил о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля вошла в Ливан и начала наземную операцию на юге страны. Ливанское движение «Хезболла» на прошлой неделе сообщило о прямых столкновениях с израильской армией в городе Хиям и проведении 55 боевых операций за сутки.

    27 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Иран нанес удар по транспортному центру армии Израиля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки иранских беспилотников был поражен ключевой транспортный объект Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия Ирана нанесла удар беспилотниками по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля, расположенному в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил Ирана, передает ТАСС.

    В заявлении, озвученном иранской гостелерадиокомпанией, отмечается: «База поддержки и транспортный центр армии сионистского режима (имеется в виду Израиль) в Тель-Авиве подверглись нападению дронов армии Исламской Республики Иран». Подчеркивается, что удар был направлен именно по объекту, обеспечивающему логистику и поддержку израильской армии.

    На данный момент детали последствий атаки не приводятся. Официальных комментариев от израильских властей также пока не поступало.

    Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по штабу командования северного округа израильских войск. До этого в результате ракетной атаки Ирана на Тель-Авив шесть человек получили легкие ранения, когда обломки снарядов упали в жилом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала масштабного противостояния с Ираном медицинская помощь потребовалась почти 5 тыс. жителей Израиля.


    28 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    Полиция Израиля начала разгонять антивоенный митинг в центре Тель-Авива

    Tекст: Мария Иванова

    Сотни противников военной операции в Иране вышли на несогласованный антивоенный митинг в центре Тель-Авива, полиция разгоняет их силой.

    Сотрудники полиции применили силу для разгона антивоенного митинга, проходившего на театральной площади в центре Тель-Авива, сообщает РИА «Новости».

    Правоохранители вытесняли участников акции, в результате столкновений несколько человек получили травмы.

    Сотни горожан вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с военной операцией Израиля против Ирана. Митингующие держали плакаты с антивоенными лозунгами, в том числе написанными на русском языке.

    «Многие в израильском обществе устали от войн, которые нынешнее правительство ведет уже больше двух лет», – заявил один из протестующих.

    Организаторы не получили согласования от полиции, поскольку действующие нормы гражданской обороны запрещают собрания численностью более 50 человек. Власти также указывают на опасность массовых мероприятий на открытом воздухе из-за непрекращающихся атак ракет со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году израильские полицейские арестовали 25 человек на массовых акциях с перекрытием автомагистралей и требованиями освободить заложников из сектора Газа.

    28 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на радар ELTA и топливные хранилища в Израиле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Ирана сообщили о применении беспилотников для атаки по двум ключевым объектам инфраструктуры Израиля, включая порт и аэропорт.

    Армия Ирана атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов радар ELTA в порту Хайфа и хранилища топлива на авиабазе «Бен-Гурион». Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии Ирана, передает РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, целью ударов стали стратегический центр радиоэлектронной борьбы и аэрокосмический радар ELTA, расположенные в порту Хайфа, а также топливные хранилища на территории аэропорта «Бен-Гурион». В сообщении пресс-службы подчеркивается, что атака была произведена рано утром и носила характер «сокрушительных ударов».

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае ударов США и Израиля по инфраструктуре страны. Руководство Ирана также приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ночного обстрела Ираном центральной части Израиля в Тель-Авиве погиб один человек и еще двое получили ранения, сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

    29 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    Fars: Иран ударил по израильскому военному заводу на юге страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана, по данным агентства Fars, нанесли ракетный удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, расположенного на юге страны.

    Иранские вооруженные силы нанесли удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. По данным источника агентства, предприятие расположено на юге страны.

    Как заявил собеседник СМИ, «Иран атаковал завод, связанный с военной промышленностью Израиля, на юге оккупированных территорий. Этот удар – предупреждение сионистскому режиму о последствиях атак на заводы и промышленность Ирана». Также отмечается, что цель удара – предостеречь руководство Израиля от возможных новых атак на объекты Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. КСИР ранее нанес удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, связанным с США, в ответ на атаки по иранской инфраструктуре.

    30 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Последствия удара Ирана по израильскому химзаводу попали на видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Черные и густые столбы дыма над промышленным районом вздымаются мощными клубами над местами, по которым ударили иранские ракеты, очевидцы на расстоянии смотрят и снимают последствия иранского удара.

    «Дым от попаданий ракет в нескольких районах юга Израиля», – сообщило в Telegram-канале агентство Tasnim, приложив видео.

    «Иран нанес удар по заводу, связанному с израильской военной промышленностью, на юге оккупированных территорий. Этот удар является предупреждением сионистскому режиму о готовности атаковать иранские заводы и предприятия», – сообщило Fars News Agency.

    Ранее Иран атаковал промышленную зону Ротем недалеко от города Димона. Этот военно-промышленный объект является одним из основных предприятий в регионе и включает компании по добыче фосфатов, а также месторождение урана в фосфатной породе и израильский завод по производству аммиака.

    По данным Ynetnews, Иран ударил по южному Израилю так, что последствия ощутимы в Бэар-Шеве в промышленном зоне в Неот-Ховаве.

    «Рабочим рекомендовано укрыться, пока бригады реагируют на утечку химикатов после ракетного удара. Аварийные службы оценивают риски после утечки опасных материалов в промышленной зоне на юге Израиля», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. США и Израиль  атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране.

    29 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    Макрон осудил запрет Пиццабалле войти в храм Гроба Господня
    @ Thibault Camus/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции выразил обеспокоенность тем, что латинскому патриарху Иерусалима отказали в доступе к храму Гроба Господня.

    Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение израильской полиции, которая не позволила латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле войти в храм Гроба Господня, сообщает РИА «Новости». Французский лидер заявил, что полностью поддерживает патриарха и христиан Святой Земли, которым не дали провести мессу в Вербное воскресенье.

    В своем обращении в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Макрон подчеркнул: «Я выражаю полную поддержку латинскому патриарху Иерусалима и христианам Святой Земли, которым не позволили отслужить мессу в Вербное воскресенье в храме Гроба Господня. Я осуждаю это решение израильской полиции, которое стало очередным примером вызывающего беспокойство роста числа нарушений статуса Святых мест Иерусалима».

    Макрон отметил, что свободное исполнение религиозных обрядов в Иерусалиме должно быть гарантировано для всех представителей религий. Он выразил тревогу по поводу увеличения числа инцидентов на религиозных объектах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня.

    28 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Российское посольство осудило удар Израиля по журналистам на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Российские дипломаты в Бейруте выразили соболезнования семьям ливанских журналистов, погибших при израильском ударе беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге страны.

    Посольство России в Ливане выразило соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов в результате израильского удара на юге республики, говорится в заявлении диппредставительства, передает РИА «Новости».

    В комментарии подчеркивается: «Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Сочувствуем коллегам в дружественных ливанских СМИ и скорбим по утрате высококлассных профессионалов своего дела».

    По данным дипмиссии, корреспондент телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и журналист канала Al-Manar Али Шаэйб погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге Ливана.

    В посольстве напомнили, что атаки на представителей СМИ в Ливане происходят не впервые, указав на обстрел с воздуха 19 марта, когда пострадала съемочная группа телеканала RT.

    В заявлении подчеркивается, что нацеливать оружие на сотрудников СМИ в зонах конфликтов неприемлемо, это расценивается как нарушение международного права, а участившиеся подобные инциденты носят системный характер и требуют решительного осуждения.

    Эскалация между Израилем и движением «Хезболла» началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда «Хезболла» возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль перешел к масштабным ударам по Ливану и 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб.

    Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильского дрона на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни как вопиющее преступление, нарушающее нормы и соглашения о защите работников СМИ.

