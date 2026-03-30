Онищенко: Вариант коронавируса «Цикада» может обходить иммунитет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Коронавирус постоянно мутирует, чтобы обходить иммунную защиту человека, а вариант BA.3.2, известный как «Цикада», выделяется особым механизмом распространения, пояснил специалист «Аргументам и Фактам».

По данным Роспотребнадзора, этот подвариант на территории России пока не выявлен.

Ведомство уточнило, что «Цикада» относится к линии SARS-CoV-2 «омикрон» и является более поздней ветвью линии BA.3, которая появилась в 2022 году, но не стала доминирующей. Одной из ключевых особенностей подварианта названа повышенная способность обходить иммунную защиту организма.

«В целом заболеваемость этим вирусом идет в пределах тех параметров, которые характерны для этого периода. Тревогу бить не стоит», – заявил Онищенко.

Он отметил, что последние варианты «омикрона» активно передаются от носителей без видимых симптомов, причем такой человек обладает более высоким потенциалом передачи, чем больной с выраженной клиникой.

Среди частых симптомов COVID-19 медики называют повышение температуры тела, сухой кашель, сильную слабость, одышку и заложенность в грудной клетке. К более редким проявлениям относят потерю обоняния и вкуса, боль в горле, головную и мышечную боль, рвоту и кожную сыпь.

Ранее Онищенко отмечал, что вариант коронавируса «стратус» не приведет к повторной пандемии несмотря на высокую контагиозность.