Адвокат Слезкина предупредила о рейдах с дронами по борщевику

Tекст: Алексей Дегтярёв

Проверки участков на наличие борщевика могут проводиться по жалобам граждан, в рамках плановых рейдов и через мониторинг с применением беспилотников, сказала Слезкина ТАСС.

Процедура носит строго регламентированный характер и основывается на приоритете профилактики, добавила юрист.

Инспекторы Россельхознадзора, Росреестра или органов местного самоуправления осматривают участок и фиксируют нарушения, по итогам составляя акт. При несоблюдении требований, включая обязанности управляющих организаций, владельцу или пользователю земли выдается обязательное предписание с конкретными сроками устранения нарушений.

В случае игнорирования предписания инспектор направляет материалы для привлечения виновных к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, отметила Слезкина. Она подчеркнула, что это делает наложение крупного административного штрафа практически неизбежным, однако решения и действия должностных лиц могут быть официально обжалованы контролируемым лицом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года за неустранение борщевика на любых землях для граждан предусматриваются штрафы от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц от 50 до 100 тыс., для юрлиц от 400 до 700 тыс. рублей.