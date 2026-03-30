    30 марта 2026, 05:18 • Новости дня

    «РГ»: Иран разрушил миф о неприкосновенности баз США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Поражение американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 на базе в Саудовской Аравии показало уязвимость передовых авиагрупп и стало тревожным сигналом союзникам США, заявили военный эксперт Василий Дандыкин и представитель ОКБ Сухого Александр Верейкин.

    Ситуацию вокруг удара Ирана по базе имени принца Султана в Саудовской Аравии и уничтожения самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS обсудили с «Российской газетой» Дандыкин и Верейкин.

    По их словам, удар не только вывел из строя один из самых дорогих самолетов США, но и разрушил миф о неприкосновенности американских передовых баз в регионе.

    Дандыкин напомнил, что E-3 является ключевым элементом управления авиацией. «Фактически это воздушный командный пункт, который определяет обстановку и управляет силами в реальном времени», – сказал он.

    Он отметил, что стоимость такой машины может исчисляться сотнями миллионов долларов, а сам факт ее поражения стал серьезным сигналом для Пентагона. По открытым данным, у США было около 16 таких самолетов, на саудовской базе находилось шесть, теперь их меньше.

    По данным экспертов, иранский удар привел к ранению 12 американских военных, двое из них находятся в тяжелом состоянии, а также вывел из строя два заправщика KC-135. Дандыкин подчеркнул, что, как и удары по танкерам в Израиле, атака по AWACS и инфраструктуре показала: под прицелом оказались аэродромы, логистика и разведка, а первые удары целенаправленно пришлись по радарам, способным отслеживать атаки.

    Верейкин заявил, что концепция размещения столь дорогих и сложных авиационных комплексов на передовых базах в условиях современной мобильной войны, насыщенной высокоточными средствами поражения, устарела.

    По его словам, большой самолет с радиолокационным комплексом представляет собой заметную и простую цель, а подготовка к его вылету занимает значительное время, поэтому при ракетном ударе поднять AWACS в воздух практически невозможно.

    Эксперты считают, что Иран внимательно изучил опыт СВО и сделал ставку на асимметричные удары по уязвимым точкам – аэродромам, заправщикам, системам ПВО, то есть на логистику и инфраструктуру, а не на лобовое столкновение. Дандыкин напомнил о ресурсах Ирана, где проживает 92 млн человек и территория сопоставима с тремя Украинами, и предупредил, что недооценка такого противника уже сыграла с США злую шутку.

    Политический эффект удара по территории Саудовской Аравии, считавшей себя под защитой американского зонтика, эксперты назвали тяжелым ударом по доверию союзников к Вашингтону. Дандыкин напомнил о конфликтных высказываниях американского лидера в адрес наследного принца и отметил, что ожидаемая гарантия неприкосновенности превратилась в «решето». По его оценке, разворачивающийся конфликт может затянуться по «вьетнамскому сценарию» и превратиться в жесткую борьбу на выживание.

    Для России, по мнению Верейкина, главный урок состоит в необходимости пересмотра защиты аэродромов и размещения стратегических активов. Он считает важным строить стационарные укрытия, насыщать аэродромные зоны средствами ПВО и противодействия беспилотникам, хотя стопроцентной защиты от тяжелых боевых частей не существует.

    В качестве перспективы он указал на развитие более компактных платформ для задач дальнего радиолокационного обнаружения и распределенных систем с учетом возможностей современной спутниковой разведки.

    Верейкин подчеркнул, что борьба средств нападения и защиты носит непрерывный характер и сейчас продемонстрирован «козырь» по уничтожению таких самолетов, но со временем будет найден ответ. Он заверил, что военная наука и промышленность России не дремлют, а иранский удар по базе в Саудовской Аравии стал стратегическим предупреждением: в современной войне не существует абсолютно неуязвимых систем, выигрывает тот, кто быстрее учится и адаптируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате иранской атаки на авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США. При ударе по этой базе минимум 10 американских военных получили ранения, а несколько самолетов-заправщиков были повреждены.

    В начале марта дешевые иранские дроны-камикадзе уничтожили новейшие американские радары ПРО AN/TPY-2 и AN/FPS-132 на базах в Иордании и Катаре.

    29 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате иранской атаки на авиабазу Принс-Султан в Саудовской Аравии, произошедшей 27 марта, по предварительным данным, был полностью уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США.

    Как пишет The War Zone, изображения с места событий, впервые опубликованные на странице Air Force amn/nco/snco, демонстрируют полностью выгоревшую хвостовую часть фюзеляжа E-3 с серийным номером 81-0005. Вокруг самолета также разбросаны обломки.

    Отмечается, что хотя фатальное поражение могло быть нанесено прямым попаданием, зачастую для уничтожения такого самолета достаточно близкого разрыва и последующего пожара. В атаке участвовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и баллистические ракеты. Помимо E-3 были повреждены как минимум пять других самолетов-заправщиков, а общее число раненых американских военнослужащих составляет десять, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Авиабаза Принс-Султан, расположенная недалеко от Эр-Рияда, неоднократно подвергалась атакам и является одним из ключевых объектов американских ВВС в регионе. До начала конфликта Вашингтон перебросил в регион шесть самолетов E-3, всего же на вооружении США к моменту удара оставалось лишь 16 таких машин. Однако из-за технических проблем далеко не все из них пригодны к эксплуатации в любой момент.

    Потеря одного из E-3 – серьезный удар по возможностям США по раннему обнаружению и координации воздушных операций. В ближайшие годы планировалось заменить их на новые самолеты E-7 Wedgetail, однако программа затянулась из-за споров вокруг финансирования, а промежуточные решения не закрывают всех потребностей. Эксперты подчеркивают, что атаки на такие объекты, как ключевые радиолокационные установки или самолеты дальнего обнаружения, не случайны: Иран и его союзники активно ищут способы ослабить систему противовоздушной обороны США и их партнеров в регионе.

    Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) ударом по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

    В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе «Принц Султан» американский самолет-заправщик был уничтожен.

    29 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США публично передают послания о переговорах, но в тайне планируют наземную операцию, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    Как сообщил председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф, США, с одной стороны, заявляют о необходимости переговоров, но на самом деле разрабатывают планы наземной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». Галибаф заявил: «Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.

    США потребовалась передышка перед наземной операцией в Иране.

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил о подготовке Ираном смертельной ловушки для американских сухопутных войск в случае их наземной операции.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    Иран атаковал алюминиевые заводы на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подвергли удару два связанных с военной промышленностью США алюминиевых завода на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба КСИР.

    Военно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) осуществили комбинированную операцию против двух алюминиевых заводов, аффилированных с США, передает РИА «Новости». В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что удар был нанесен по промышленным объектам, имеющим отношение к военной и воздушно-космической промышленности США в регионе.

    В частности, под атаки попали алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. КСИР сообщил, что оба объекта связаны с военной промышленностью США, а завод EMAL является обладателем самой длинной в мире линии по производству алюминия и годовой мощностью в 1,3 млн тонн алюминия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР ранее атаковал американские военные объекты в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке с использованием беспилотников и ракет.

    КСИР в ответ на атаки по иранской инфраструктуре нанес удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

    29 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    Медведев заявил о провале защиты союзников США в Персидском заливе
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что базы Соединенных Штатов в Персидском заливе не справились с защитой партнеров.

    Американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива, не смогли обеспечить безопасность своих союзников, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул: «Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем"». По его словам, это свидетельствует о снижении реального влияния США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме.

    29 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk

    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дарья Григоренко

    США расходуют запасы крылатых ракет Tomahawk тревожными темпами во время вооруженного конфликта с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone со ссылкой на заявления американских военных, за четыре недели боевых действий ВМС США выпустили более 850 Tomahawk, что вызывает обеспокоенность Пентагона относительно дальнейшей устойчивости запасов вооружений, особенно с учетом возможных конфликтов с Китаем вокруг Тайваня.

    В настоящее время производство этих ракет ограничено несколькими сотнями экземпляров в год, а их общее количество в распоряжении армии оценивается от 3 до 4,5 тыс. единиц на начало операции Epic Fury. Один из чиновников сообщил газете, что запасы Tomahawk на Ближнем Востоке «тревожно малы», а при отсутствии мер Пентагон может остаться без этих ракет в регионе.

    Стоимость одной Tomahawk достигает 3,6 млн долларов, производство каждой может занимать до двух лет, а закупки последних лет были небольшими: в прошлом году в бюджет было включено всего 57 ракет. Несмотря на заявления Белого дома о «достаточных запасах вооружений», источники издания отмечают, что из-за войны на Украине и кризиса на Ближнем Востоке склады быстро истощаются, а наращивание производства займет годы.

    В последние дни ситуация вокруг Персидского залива ухудшается: удар ракет и дронов по базе ВВС США в Саудовской Аравии привел к ранениям десяти американских военных, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Саудовская Аравия рассматривает возможность прямого участия в конфликте и открыла дополнительные базы для американцев.

    Между тем в регионе продолжаются удары и по инфраструктуре Ирана: Израиль и США нанесли удары по ключевым металлургическим и ядерным объектам, в том числе по тяжеловодному реактору в Хондабе и ракетным производственным комплексам в Язде. В ответ Иран усиленно атакует страны Персидского залива, а Корпус стражей исламской революции закрыл пролив Ормуз для судов союзников США и Израиля, угрожая «жесткими мерами» при попытке прохода.

    Некоторые арабские страны Персидского залива требуют от США гарантий, что любые соглашения с Тегераном приведут к долгосрочному ограничению иранских ракетных и дроновых возможностей, а не только к окончанию войны. Катар, Оман и Кувейт выступают за скорейшее прекращение конфликта, а ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн готовы продолжить боевые действия ради стратегических целей.

    В четверг американский лидер продлил мораторий на удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Свое решение он объяснил тем, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Однако в экспертном сообществе считают, что пауза – лишь ширма, за которой скрывается подготовка к ограниченной наземной операции.

    Ранее сообщалось, что американские военные столкнулись с нехваткой крылатых ракет Tomahawk после четырех недель интенсивных ударов по Ирану, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне.

    В свою очередь Иран заявил, что не ведет переговоры с США по поводу прекращения расширяющегося ближневосточного конфликта. Между тем ранее Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения для противоракетного комплекса THAAD.

    30 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на провал попытки США и Израиля лишить Иран государственности

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки США и Израиля подорвать иранскую государственность, к чему они стремились на первичном этапе своей военной операции, не достигли цели, вопреки их ожиданиям, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «По всем признакам, и Соединенные Штаты, и Израиль, по крайней мере, на начальном этапе ставили перед собой задачу ликвидации иранской государственности. Но из этого ничего не получилось. Теперь можно это констатировать», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ульянов добавил, что иранское общество и система государственного управления оказались «гораздо более живучими и устойчивыми, чем ожидали в США и Израиле».

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран стал атаковать военные цели на территории Израиля и объекты США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном. Ульянов выразил надежду на реакцию США и Израиля на заявление МАГАТЭ. Иран раскрыл масштаб разрушений от ударов США и Израиля.

    30 марта 2026, 08:20 • Новости дня
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума для контроля поставок нефти через Ормузский пролив, включая структуру сборов, сообщает Reuters.

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума по управлению потоками нефти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    Один из пакистанских источников заявил, что ранее предложения по этому вопросу, включая инициативу Египта, были направлены в Белый дом и предполагали структуру сборов, аналогичную той, что действует в Суэцком канале.

    По информации Reuters, эти страны также обратились к Пакистану с предложением присоединиться, однако, по словам другого источника, Исламабаду официально ничего не предлагали, и страна не собирается участвовать в инициативе.

    Обсуждение создания консорциума велось с США и Ираном. Кроме того, начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир, как сообщают источники, регулярно поддерживает контакт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Ранее Reuters информировал, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсуждали в Исламабаде возможные меры по урегулированию конфликта между США и Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов стран, не связанных с Соединенными Штатами и Израилем.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности формирования международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция вместе со странами Персидского залива разрабатывает устойчивую модель урегулирования ситуации с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

    Таиланд провел переговоры с Ираном по вопросу сохранения безопасного маршрута для транспортировки нефти через Ормузский пролив.

    30 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

    «Основываясь на независимом анализе спутниковых снимков и информации о комплексе, МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который, по сообщениям Ирана, подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает. Установка не содержит заявленных ядерных материалов», – сказано в сообщении агентства в соцсети Х.

    Напомним, в МАГАТЭ уже выражали обеспокоенность ударами вблизи иранской атомной электростанции «Бушер». По словам главы агентства Рафаэля Гросси, атаки на такие объекты могут привести к серьезному радиационному инциденту, последствия которого могут затронуть как Иран, так и соседние страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер». США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе.


    29 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    Fars: Иран ударил по израильскому военному заводу на юге страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана, по данным агентства Fars, нанесли ракетный удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, расположенного на юге страны.

    Иранские вооруженные силы нанесли удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. По данным источника агентства, предприятие расположено на юге страны.

    Как заявил собеседник СМИ, «Иран атаковал завод, связанный с военной промышленностью Израиля, на юге оккупированных территорий. Этот удар – предупреждение сионистскому режиму о последствиях атак на заводы и промышленность Ирана». Также отмечается, что цель удара – предостеречь руководство Израиля от возможных новых атак на объекты Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. КСИР ранее нанес удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, связанным с США, в ответ на атаки по иранской инфраструктуре.

    29 марта 2026, 21:59 • Новости дня
    Тегеран остался без электричества после атаки США и Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    В иранской столице и северных провинциях страны возникли масштабные перебои с электричеством из-за авиаударов по электростанциям.

    Тегеран и несколько северных областей Ирана остались без электричества после атаки США и Израиля, передает РИА «Новости». По заявлению министерства энергетики страны, удары были нанесены по электростанциям в провинции Тегеран, а также в отдельных районах самого города и в провинции Альборз.

    «Несколько минут назад в результате атаки США и Израиля на электростанции в провинции Тегеран, а также в некоторых районах города Тегеран, а также провинции Альборз, в этих районах было отключено электричество. Специалисты министерства энергетики пытаются решить эту проблему», – говорится в заявлении ведомства, опубликованном иранским агентством Nour News.

    В настоящее время в Иране ведутся работы по восстановлению подачи энергии. Представители министерства энергетики заверили, что специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.


    29 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Премьер Испании предупредил о надвигающемся продовольственном кризисе

    Tекст: оль

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске глобального продовольственного кризиса на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске продовольственного кризиса на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В письме к сторонникам Испанской социалистической рабочей партии он отметил, что последствия войны уже отражаются на мировой экономике.

    Санчес заявил: «Мы уже месяц живем в условиях открытой войны на Ближнем Востоке: более двух тысяч погибших, четыре миллиона человек вынуждены покинуть свои дома, нарушены цепочки поставок, цены на нефть и газ резко выросли, а на горизонте надвигается продовольственный кризис». Он подчеркнул, что эскалация конфликта сопровождается не только ростом цен на энергоносители, но и перебоями в поставках, что усиливает давление на глобальные рынки.

    Премьер также напомнил, что Испания с самого начала занимает позицию против войны, выступая за быстрое урегулирование ситуации и защиту населения от экономических последствий конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Испании Педро Санчес ранее предупреждал о рисках замедления экономического роста в еврозоне из-за конфликта на Ближнем Востоке. Боевые действия на Ближнем Востоке вызвали скачок цен на топливо и ухудшили материальное положение испанских семей.

    30 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Последствия удара Ирана по израильскому химзаводу попали на видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Черные и густые столбы дыма над промышленным районом вздымаются мощными клубами над местами, по которым ударили иранские ракеты, очевидцы на расстоянии смотрят и снимают последствия иранского удара.

    «Дым от попаданий ракет в нескольких районах юга Израиля», – сообщило в Telegram-канале агентство Tasnim, приложив видео.

    «Иран нанес удар по заводу, связанному с израильской военной промышленностью, на юге оккупированных территорий. Этот удар является предупреждением сионистскому режиму о готовности атаковать иранские заводы и предприятия», – сообщило Fars News Agency.

    Ранее Иран атаковал промышленную зону Ротем недалеко от города Димона. Этот военно-промышленный объект является одним из основных предприятий в регионе и включает компании по добыче фосфатов, а также месторождение урана в фосфатной породе и израильский завод по производству аммиака.

    По данным Ynetnews, Иран ударил по южному Израилю так, что последствия ощутимы в Бэар-Шеве в промышленном зоне в Неот-Ховаве.

    «Рабочим рекомендовано укрыться, пока бригады реагируют на утечку химикатов после ракетного удара. Аварийные службы оценивают риски после утечки опасных материалов в промышленной зоне на юге Израиля», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. США и Израиль  атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране.

    30 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США заявил в интервью Financial Times, что рассматривает возможность захвата стратегического острова Харк, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    «Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить иранскую нефть», а также он может взять под контроль экспортный центр на острове Харк, поскольку США отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих», пишет Financial Times (FT).

    Президент США заявил, что «предпочел бы забрать нефть», сравнив потенциальный сценарий с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после свержения лидера Николаса Мадуро в январе.

    Комментарии президента прозвучали на фоне того, что американо-израильская война против Ирана привела к кризису на Ближнем Востоке и за месяц цены на нефть выросли более чем на 50%. В понедельник утром 30 марта в Азии нефть марки Brent подорожала до 116 долларов за баррель, что стало почти самым высоким показателем с начала конфликта.

    «Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал он.

    Такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти. США наращивают военное присутствие в регионе. Пентагон отдал приказ о переброске 10 тыс. военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу в регион прибыли около 3500 военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морпехов в пути. Кроме того, в регион направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

    «Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется какое-то время там оставаться. Не думаю, что у них там есть какие-то укрепления. Мы могли бы легко их захватить», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс. морпехов США. CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк. Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции в Иране. WP написала, что Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране.

    29 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Politico: Республиканцы выразили опасения из-за возможной отправки войск в Иран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Растет число республиканцев в Палате представителей, которые выражают опасения по поводу возможного развертывания американских войск на территории Ирана, в то время как Пентагон перебрасывает тысячи парашютистов и других военных на Ближний Восток, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, почти все республиканцы голосовали за военную кампанию президента Дональда Трампа, однако всё большее число, включая ветеранов, выражают тревогу из-за риска эскалации конфликта и ввода сухопутных войск.

    Конгрессмен Эли Крейн из Аризоны заявил: «Я действительно надеюсь, что это не перерастет в ситуацию с присутствием наших войск на земле», подчеркнув, что его главная тревога – возможность затяжной войны на Ближнем Востоке. Ряд республиканцев предупреждает, что наземная операция в Иране может привести к серьезным политическим последствиям на промежуточных выборах и потерям до 70 мест в Палате представителей.

    Демократы планируют вновь вынести на голосование резолюцию, ограничивающую полномочия президента на военную операцию в Иране. Они ожидают, что смогут склонить на свою сторону еще хотя бы одного республиканца, чтобы получить большинство, после того как аналогичная инициатива едва не прошла ранее.

    Некоторые республиканцы, например Нэнси Мейс из Южной Каролины, открыто заявляют о своей готовности поддержать ограничения на использование американских наземных войск. Она считает, что если ситуация перейдет к сухопутной операции, Конгресс должен принимать непосредственное участие в принятии решений.

    Американский лидер на встрече с республиканцами отметил, что избегает слова «война», предпочитая называть происходящее «военной операцией» или «военным уничтожением», и признал рост цен на энергоносители как неизбежное последствие. Сейчас республиканцы сталкиваются с давлением из-за высоких цен на топливо и возможных расходов на военные нужды, которые могут превысить 200 млрд долларов.

    Ранее WP сообщила, что если американский президент Дональд Трамп одобрит планы Пентагона, это ознаменует новый этап войны на Ближнем Востоке, который может оказаться значительно более опасным для американских войск, чем первые четыре недели.

    Напомним, ранее стало известно, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    30 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    MWM: Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    После сообщений о том, что иранские баллистические ракеты и беспилотники уничтожили самолет ВВС США E-3 Sentry с системой воздушного предупреждения и управления (AWACS) на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, опубликованные видеозаписи с объекта подтвердили это, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    «Иранская атака, по всей видимости, была нацелена на наиболее важный компонент самолета – хвостовую часть, где расположен вращающийся купол радара. Аналитики дают противоречивые оценки относительно того, что стало причиной удара –  беспилотник или баллистическая ракета. E-3 – самый ценный самолет поддержки в ВВС США, уступающий по стоимости только E-4B Nightwatch, стоимость обоих составляет около 500 млн долларов», – пишет Military Watch Magazine (MWM), анализируя фото уничтоженного хвоста американского самолета.

    В материале отмечено, что Иран уничтожил и более ценные цели, но самолет E-3 – один из самых ценных и самых сложно воссоздаваемых.

    «Возможности США и их стратегических партнеров по перехвату иранских ударов быстро сократились как из-за уничтожения радиолокационных сетей в результате рейдов, так и из-за истощения запасов противоракетных перехватчиков. Замена E-3 будет особенно сложной задачей, поскольку финансирование на производство первых после окончания холодной войны систем раннего предупреждения ВВС США, E-7 Wedgetail, было одобрено только в начале марта, а очередь на получение этих самолетов остается длинной», – отметила редакция журнала MWM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения. Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    Air and Space Forces Magazine также сообщал, что иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии.

