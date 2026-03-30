В США заявили, что позволят российскому нефтяному танкеру помочь Кубе

NYT узнала, что США позволят российскому нефтяному танкеру помочь Кубе

Tекст: Катерина Туманова

«По словам американского чиновника, осведомленного о ситуации, Береговая охрана США разрешает российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы, обеспечив островному государству жизненно важные поставки энергоносителей после нескольких месяцев нефтяной блокады, введенной администрацией американского президента Дональда Трампа», – пишет New York Times (NYT).

По данным компании MarineTraffic, занимающейся сбором судовых данных, танкер, перевозящий около 730 тыс. баррелей нефти и принадлежащий российскому правительству, в воскресенье вечером находился в нескольких милях от кубинских территориальных вод. При скорости 12 узлов танкер может достичь запланированного пункта назначения – города Матансас на Кубе – к вечеру понедельника.

Аналитики считают, что прибытие российского судна изменит траекторию обостряющегося кризиса на Кубе, обеспечив островному государству как минимум несколько недель до того, как закончатся запасы топлива.

Это также снизит давление на кубинское правительство, столкнувшееся с надвигающимся экономическим коллапсом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и покажет, что, по крайней мере на данный момент, остров еще может рассчитывать на своего давнего союзника, Россию, отметила газета.

Напомним, ситуация с энергоносителями обострилась на Кубе после военной операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро. Американский лидер запретил поставки нефти из Каракаса в Гавану и ввел дополнительные пошлины для поставщиков топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива. Куба пообещала защищать суверенитет любой ценой.