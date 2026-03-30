  • Новость часаПесков пообещал на ПМЭФ содержательное выступление Путина
    30 марта 2026, 03:33 • Новости дня

    В США заявили, что позволят российскому нефтяному танкеру помочь Кубе

    NYT узнала, что США позволят российскому нефтяному танкеру помочь Кубе

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер с сырой нефтью из России может прибыть в пункт назначения ко вторнику, обеспечив острову жизненно необходимую помощь в условиях давления со стороны США.

    «По словам американского чиновника, осведомленного о ситуации, Береговая охрана США разрешает российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы, обеспечив островному государству жизненно важные поставки энергоносителей после нескольких месяцев нефтяной блокады, введенной администрацией американского президента Дональда Трампа», – пишет New York Times (NYT).

    По данным компании MarineTraffic, занимающейся сбором судовых данных, танкер, перевозящий около 730 тыс. баррелей нефти и принадлежащий российскому правительству, в воскресенье вечером находился в нескольких милях от кубинских территориальных вод. При скорости 12 узлов танкер может достичь запланированного пункта назначения – города Матансас на Кубе – к вечеру понедельника.

    Аналитики считают, что прибытие российского судна изменит траекторию обостряющегося кризиса на Кубе, обеспечив островному государству как минимум несколько недель до того, как закончатся запасы топлива.

    Это также снизит давление на кубинское правительство, столкнувшееся с надвигающимся экономическим коллапсом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и покажет, что, по крайней мере на данный момент, остров еще может рассчитывать на своего давнего союзника, Россию, отметила газета.

    Напомним, ситуация с энергоносителями обострилась на Кубе после военной операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро. Американский лидер запретил поставки нефти из Каракаса в Гавану и ввел дополнительные пошлины для поставщиков топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива. Куба пообещала защищать суверенитет любой ценой.

    28 марта 2026, 16:43 • Новости дня
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    27 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана

    Политолог Ткаченко: Если США не будут атаковать энергетику Ирана, это может сделать Израиль

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: либо конфликта, либо переговорного трека, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он объяснил решение Дональда Трампа установить мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

    «Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном – прекращение огня», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, установление этого режима позволит американцам перейти к более сложным маневрам, например, формированию коалиции. «Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека», – добавил собеседник.

    «При этом если Тегеран согласится на мораторий, он совершит большую ошибку», – полагает политолог, указывая, что удары позволяют Исламской республике усиливать переговорную позицию. Вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.

    «Еврейское государство считает важным дожимать Иран и продолжать конфликт. Поэтому даже если Штаты не будут атаковать иранские энергетические объекты, это может сделать Израиль», – предупредил Ткаченко, обратив внимание на то, что Трамп в заявлении не упомянул своего партнера в этой операции.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    27 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Лавров рассказал о намерении США забрать «Северные потоки»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты высказывали желание забрать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В Вашингтоне уже открыто обсуждают планы в отношении российской газотранспортной инфраструктуры на Балтике, сказал Лавров, в интервью телекомпании France TV, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что теракты в 2022 году на этих газопроводах произошли при очевидной поддержке западных спецслужб.

    В 2024 году Лавров указывал на причастность Вашингтона к подрывам «Северного потока» и «Северного потока – 2». В 2025 году президент США Дональд Трамп заявлял о готовности назвать заказчиков диверсии.

    Американский инвестор обращался к властям США с просьбой разрешить покупку актива «Северный поток – 2».

    29 марта 2026, 05:34 • Новости дня
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Tекст: Катерина Туманова

    Если американский президент Дональд Трамп одобрит планы Пентагона, это ознаменует новый этап войны на Ближнем Востоке, который может оказаться значительно более опасным для американских войск, чем первые четыре недели.

    «По словам официальных лиц США, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, поскольку тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток, что может стать новой опасной фазой войны, если президент Дональд Трамп решит пойти на эскалацию», – пишет Washington Post (WP).

    В комментариях к этой информации читатели газеты выразили резкую критику и обеспокоенность действиями Трампа в отношении военного конфликта с Ираном.

    Многие комментаторы обвиняют его в том, что он рискует жизнями американцев по личным или политическим причинам, таким как отвлечение внимания от файлов Эпштейна.

    Напомним, ранее стало известно, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дудаков считает, что Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции. Axios узнал, что Пентагон готовит четыре возможных варианта эскалации конфликта с Ираном. WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране.

    29 марта 2026, 00:58 • Новости дня
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США усилили в последнее время внимание к россиянам по всему миру едва ли не до уровня охоты за ними, предупредили дипломаты в МИД России.

    «МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали «охоту» за нашими соотечественниками по всему миру», – сообщили в министерстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.

    27 марта 2026, 12:24 • Новости дня
    Американист: Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США и Иран, судя по всему, все же обменялись дипломатическими сигналами, но переговорные позиции сторон сильно расходятся. Хоть Дональд Трамп и уверяет, что диалог идет хорошо, на деле какого-то сближения очевидно не наблюдается», – напомнил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне решение американского лидера продлить мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской республики объясняется несколькими факторами, считает собеседник. «Во-первых, американцам нужна передышка для того, что подтянуть дополнительные силы, а также перебросить боеприпасы для продолжения противостояния», – уточнил он.

    Политолог указал на серьезное истощение запасов ракет у Пентагона. «Например, известно, что только за первую неделю конфликта американские силы истратили больше 800 JASSM, которых в арсенале США чуть больше трех тысяч. Похожая ситуация с Tomahawk и с противоракетной системой ПВО», – детализировал Дудаков.

    «Во-вторых, решение по отсрочке ударов может быть попыткой Штатов уговорить Иран согласиться с условиями американцев», – продолжил спикер. Эксперт допускает, что если она провалится, то Вашингтон, вероятно, устроит наземную высадку на островах в Персидском заливе, либо в Ормузском проливе.

    «На это указывает тот факт, что Вашингтон неоднократно угрожал Тегерану сухопутной операцией», – пояснил политолог, оговорившись, что развитие событий по этому сценарию грозит США большими рисками, связанными с вероятными потерями среди американских морпехов и десантников.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Как отмечает Bloomberg, уже после объявления Трампом моратория Иран продолжил нанесение ударов по Израилю и объектам США в странах Персидского залива. Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    27 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Рубио: Украина должна пойти на уступки для окончания конфликта
    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине завершится только при согласии Киева на определенные уступки и решения.

    Как передает РИА «Новости», Марко Рубио заявил журналистам, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не примут определенные решения и не пойдут на уступки.

    «Решение в конечном счете за Украиной. Если они не хотят принимать определенных решений и определенных уступок, то война продолжается», – отметил Рубио. При этом гарантии безопасности с американской стороны не заработают до завершения конфликта.

    Он добавил, что аналогичного подхода придерживается и Вашингтон в отношении России, считая, что для урегулирования конфликта уступки должны быть с обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

    Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине к лету и, вероятно, будет оказывать давление на Киев для достижения этой цели.

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио не оказалось европейских лидеров.

    27 марта 2026, 05:53 • Новости дня
    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская парламентская делегация во время первого за 12 лет визита в США провела продуктивные переговоры с членами конгресса, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    «Хорошо. <…> Переговоры прошли успешно», – сказал Дарчиев РИА «Новости».

    По словам дипломата, сохраняется надежда на восстановление диалога между законодательными органами двух стран. Он сообщил, что делегация продолжит рабочие контакты на следующий день и подчеркнул, что происходящие события считает «очень позитивными».

    Напомним, делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США по вопросу восстановления межпарламентских контактов. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам переговоров сообщила о рассмотрении членами Конгресса США приглашения нанести ответный визит в Москву.

    28 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские депутаты завершили визит в США, вылетев из Вашингтона в Нью-Йорк после встреч с американскими коллегами и чиновниками, следует из полетных данных.

    Самолет, на борту которого находятся пятеро депутатов Госдумы, вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне и взял курс на Нью-Йорк, передает РИА «Новости».

    Полет проходит согласно заранее утвержденному маршруту.

    Делегация российских парламентариев находилась в США в течение двух дней, проводя встречи с представителями Конгресса и чиновниками американской администрации.

    В состав делегации вошли пять законодателей, которые обсуждали вопросы межпарламентского взаимодействия и двусторонних отношений.

    Визит российских депутатов стал первым за последние годы после длительного перерыва подобных поездок. После завершения программы делегация направилась в Нью-Йорк, откуда планируется возвращение парламентариев на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    27 марта 2026, 11:20 • Новости дня
    Эксперты усомнились в успехе дипломатии США по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Вмешательство разношерстной команды переговорщиков и отсутствие внятной стратегии усилили беспокойство мирового сообщества по поводу действий Вашингтона в конфликте с Ираном, пишет The New York Times.

    Как передает The New York Times, дипломатический подход Дональда Трампа по урегулированию войны с Ираном вызвал новые сомнения у экспертов и дипломатов. Президент США полагается на импровизацию, задействуя в переговорах сразу нескольких разных по взглядам эмиссаров – друга, члена семьи, сторонника сдержанности и сторонника жестких мер, что создает дополнительные трудности для поиска сделки.

    В администрации США четко не определено, кто именно ведет переговоры с Тегераном. Президент объявил, что к специальному посланнику Стиву Уиткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру присоединились вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. При этом Вэнс известен как противник вмешательства на Ближнем Востоке, а Рубио занимает жесткую позицию по Ирану.

    Иран публично отверг выдвинутый США 15-пунктный план прекращения огня, но рассматривает возможность закрытых переговоров с американцами на территории Пакистана. По словам бывшего посла США в Израиле Даниэля Курцера, переговоры провалились из-за неясных целей Вашингтона и чрезмерных требований к Тегерану. Курцер также отметил, что передача дипломатии в руки людей с бизнес-опытом, а не профессионалов, лишила Белый дом экспертной поддержки.

    Опасения по поводу хаотичного принятия решений в США разделяют и зарубежные дипломаты. Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди заявил в The Economist, что Америка потеряла контроль над собственной внешней политикой. По его словам, ряд стран, включая Оман, Египет и Пакистан, пытаются наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном.

    Критики отмечают, что отправленные на переговоры Уиткофф и Кушнер не смогли должным образом оценить предложение Тегерана по ядерной программе в Женеве, что привело к дальнейшей эскалации. Бывший советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американцы не поняли суть иранской инициативы и проигнорировали ее, предпочтя военный вариант.

    США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность проведения переговоров на высоком уровне с Ираном.

    Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны через посредничество Пакистана.

    Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны в ответ на американский мирный план из 15 пунктов.

    Белый дом решил временно отложить удары по иранским энергетическим объектам из-за продолжающихся переговоров между США и Ираном.

    Власти Ирана опровергли факт диалога с Белым домом.


    28 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Фицо пригрозил Еврокомиссии блокировкой санкций против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с напоминанием о том, как не надо выстраивать доверительные отношения между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией, приведя пример взаимодействия ЕК со Словакией.

    «Вместо того чтобы помочь и оказать давление на президента Украины с целью возобновления эксплуатации газопровода «Дружба», вы направили нам письмо с угрозой, что из-за вашего бездействия и приоритета интересов Украины над интересами государств-членов ЕС Словакия была вынуждена принять меры для защиты своего внутреннего топливного рынка», – говорит Фицо в видеообращении, выложенном в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России как  экстремистская и запрещенной).

    Словакия, по его словам, не поддержит 20-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия будет отстаивать интересы Украины в вопросе поставок нефти.

    «Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований», – приводит слова премьера Фицо РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация с возобновлением прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленной по инициативе Киева, затрагивает не только Словакию и Венгрию, но и всю Центральную Европу. По словам Фицо, если бы нефтепровод продолжал работу, не возникало бы проблем с высокими ценами на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии. До этого Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Европе началась битва за топливо.

    29 марта 2026, 00:18 • Новости дня
    Борт летного отряда «Россия» с депутатами Госдумы приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с делегацией российских парламентариев по пути из США в Россию приземлился в Нью-Йорке, о чем сообщили в диспетчерской службе аэропорта имени Кеннеди.

    «Самолет специального летного отряда «Россия», вылетевший ранее из Вашингтона, сделал промежуточную посадку в Нью-Йорке», – цитирует источник ТАСС.

    Он пояснил, что при полете в Вашингтон российский самолет совершал двухчасовую остановку в Нью-Йорке.

    Ранее стало известно, что самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон.

    Напомним, в конце октября 2025 конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы. Перед отлетом источник «Ведомостей» сообщал, что делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    27 марта 2026, 21:15 • Новости дня
    Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью слова Владимира Зеленского о зависимости американских гарантий безопасности Киеву от вывода войск из Донбасса.

    Рубио обрушился с критикой на Зеленского, комментируя его слова о гарантиях безопасности со стороны США, передает РИА «Новости».

    «Это ложь. <...> Очень жаль, что он так сказал», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

    Рубио сообщил, что США довели до Киева позицию России по Донбассу, и теперь решение остается за украинскими властями. По его словам, если украинская сторона не захочет принимать определенные решения и идти на уступки, боевые действия продолжатся.

    При этом госсекретарь отметил, что американские гарантии безопасности Киеву не начнут действовать до завершения конфликта. Он подчеркнул, что эту позицию четко донесли до Зеленского.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.

    27 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова назвала причины агрессии против Ирана и Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причины агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы, а также ряда других стран, напрямую связаны с контролем поставок и транспортировки нефти и газа, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Агрессия в отношении Ирана и Венесуэлы связана с нефтью и газом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью колумбийскому радио Caracol, пишет РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула: «Агрессия в отношении Ирана, ситуация вокруг Персидского залива, вокруг Венесуэлы и до этого – в Ираке и в Ливии всегда были связаны с поставками нефти и газа, их транспортировкой в разные страны мира». Она отметила, что именно энергетические ресурсы лежат в основе международного давления и конфликтов в данных регионах.

    Ранее Захарова подтвердила продолжение сотрудничества России и Венесуэлы во всех сферах. Она также заявила, что Европе грозит блэкаут из-за кампании отказа от нефти и газа из России.

    О том, что США используют перевороты и устранение лидеров ради контроля над ресурсами других стран заявлял и глава МИД России Сергей Лавров.

