Запуск лунной миссии НАСА «Артемида II» запланирован на 1 апреля

Tекст: Катерина Туманова

«НАСА будет вести прямую трансляцию предстартовых, стартовых и основных событий предстоящего пилотируемого испытательного полета Artemis II («Артемида II») вокруг Луны. Запуск запланирован на 18.24 по восточному времени в среду, 1 апреля, с двухчасовым стартовым окном. Дополнительные возможности для запуска будут доступны до понедельника, 6 апреля», – сообщили в ведомстве.

«Артемида II» – первая пилотируемая миссия НАСА в рамках программы «Артемида», запуск которой состоится с космодрома имени Кеннеди во Флориде. В ходе миссии астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен отправятся в примерно 10-дневное путешествие вокруг Луны.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя SLS (Space Launch System), что позволит НАСА впервые протестировать системы жизнеобеспечения космического корабля «Орион» с людьми на борту, заложив основу для будущих пилотируемых миссий «Артемида».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА в феврале объяснил перенос старта миссии «Артемида II» на Луну. Полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.