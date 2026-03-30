UNIFIL сообщила о погибшем и раненом в Ливане миротворцах из-за взрыва снаряда

UNIFIL высказалась о погибшем и раненном в Ливане миротворцах

Tекст: Катерина Туманова

«Вчера вечером в результате взрыва снаряда на позиции ЮНИФИЛ вблизи Адчит-эль-Кусейра трагически погиб миротворец. Другой получил тяжелые ранения. Никто не должен погибать, служа делу мира», – сказано в сообщении.

Там отметили, что происхождения снаряда не известно, но ведется расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В ЮНИФИЛ напомнили, сто преднамеренные нападения на миротворцев являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права и резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и могут быть приравнены к военным преступлениям.

«Военного решения не бывает. Насилию должен быть положен конец», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 20 марта стало известно, что польские солдаты из миссии ООН подорвались на мине в Ливане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия атаковала миротворцев ООН на юге Ливана осенью 2025 года. В январе El Pais сообщала, что израильские танки обстреляли патруль испанских миротворцев ООН в Ливане. Израильская авиация ударом уничтожила медпункт на юге Ливана.



