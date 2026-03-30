ФНС опровергла информацию о блокировке счетов физлиц из-за декларации 3-НДФЛ

Tекст: Катерина Туманова

«Информация о блокировке счетов всех физлиц после 20 мая за несвоевременно сданную декларацию 3-НДФЛ не соответствует действительности. Возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода», – пояснили в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили: приостановка операций за непредставленную декларацию распространяется только на: организации, ИП, нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности.

Операции по счетам в банке могут приостановить выше указанным налогоплательщикам, если они не представили налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока.

В ФНС России заблаговременно уведомляют о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба расширила функционал личных кабинетов налогоплательщиков специальной формой для таких отчетов.