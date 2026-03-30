Двое детей и взрослый пострадали в Краснодаре при падении обломков БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

По уточненной информации, в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», – сказано в сообщении.

После полуночи в Оперштабе заявили, что многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах, повреждения получил один из балконов.

Глава Краснодара Евгений Наумов призвал жителей не снимать и не выкладывать фото и видео БПЛА и работы системы ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, над регионами России в ночь на воскресенье было сбито более 200 украинских беспилотников. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что один человек погиб, второй ранен при дрон-атаке на Таганрог. Мэр Таганрога сообщила о восьми пострадавших при массированной атаке ВСУ.