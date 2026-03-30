Последствия удара Ирана по израильскому химзаводу попали на видео

Tasnim показало последствия удара Ирана по израильскому химзаводу

Tекст: Катерина Туманова

«Дым от попаданий ракет в нескольких районах юга Израиля», – сообщило в Telegram-канале агентство Tasnim, приложив видео.

«Иран нанес удар по заводу, связанному с израильской военной промышленностью, на юге оккупированных территорий. Этот удар является предупреждением сионистскому режиму о готовности атаковать иранские заводы и предприятия», – сообщило Fars News Agency.

Ранее Иран атаковал промышленную зону Ротем недалеко от города Димона. Этот военно-промышленный объект является одним из основных предприятий в регионе и включает компании по добыче фосфатов, а также месторождение урана в фосфатной породе и израильский завод по производству аммиака.

По данным Ynetnews, Иран ударил по южному Израилю так, что последствия ощутимы в Бэар-Шеве в промышленном зоне в Неот-Ховаве.

«Рабочим рекомендовано укрыться, пока бригады реагируют на утечку химикатов после ракетного удара. Аварийные службы оценивают риски после утечки опасных материалов в промышленной зоне на юге Израиля», – сказано в материале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране.