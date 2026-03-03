«Единая Россия» дала старт отбору кандидатов на предстоящие выборы

Tекст: Вера Басилая

Первое заседание федерального организационного комитета по проведению голосования прошло в Москве на площадке Центрального исполкома партии с участием секретаря генсовета Владимира Якушева, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении ЕР. Предварительное голосование состоится в последнюю неделю мая – с 25 по 31 числа.

«Наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы – отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии. Никаких кулуарных договоренностей. Только открытая конкуренция и доверие граждан. Процедура по традиции проводится в электронном формате. Этот механизм доказал свою эффективность – ему доверяют люди. Он удобен и доступен. Это современный подход, ориентированный на человека», – подчеркнул секретарь генсовета.

Владимир Якушев отдельно обратил внимание на участие ветеранов специальной военной операции (СВО) в кампании по выборам в Государственную Думу: «Их включение в политическую жизнь – задача, поставленная президентом. В ее решении партия уже сделала серьезные шаги».

Председатель федерального организационного комитета по проведению предварительного голосования, сенатор и Герой России Александр Карелин, рассказал о ключевых задачах структуры: организация наблюдения за процедурой, контроль агитации, выбор методик ведения кампании для кандидатов. «Каждый из вас не только имеет право, но и моральную обязанность говорить о своем отношении к предварительному голосованию. Все вы опытные, авторитетные люди. Чем больше людей, опираясь на ваши оценочные суждения, обратят внимание на предварительное голосование, тем выше шансы выбрать самых достойных кандидатов», – отметил он.

Федеральный организационный комитет сформирован с участием участников СВО, Героев России, представителей науки, экспертов по цифровизации и искусственному интеллекту, а также волонтеров. Широкое представительство обеспечивает прозрачность и объективность процедуры. Среди членов комитета есть и те, кто прошел предварительное голосование в прошлые годы и стал депутатами.

Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, Герой России Андрей Манухин, участвовавший в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, боевых действиях в Сирии и выполнявший задачи в зоне СВО на Запорожском направлении летом 2023 года, рассказал о поддержке партии. «Поддерживаю президента Российской Федерации, который сказал, что ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции и выполняют успешно свои задачи, нужно помогать по возвращению в мирную жизнь, и помогать реализовываться в сфере политики. Поэтому мы будем помогать всем участникам Специальной военной операции достигать цели уже в мирной жизни здесь», – подчеркнул Манухин.

Президент Ассоциации специалистов по связям с общественностью РАСО Евгений Минченко отметил, что конкурентность предварительного голосования продолжает развиваться, а «Единая Россия» сохраняет первенство в проведении открытого отбора кандидатов в России. «В России, Единая Россия была первой партией, которая начала их (механизмы предварительного отбора кандидатов – прим. ВЗГЛЯД) использовать. Самое интересное, что те политические силы, которые раньше критиковали единороссов за то, что те используют эту технологию. Сегодня сами к ней прибегают. Это уже делает в этом сезоне и КПРФ, и Либеральная демократическая партия. То есть посмотрели, поругали, увидели, что работает, взяли на вооружение», – подчеркнул эксперт.

В 2026 году в стране состоится масштабная избирательная кампания. В единый день голосования, 20 сентября, пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, глав ряда регионов, депутатов законодательных органов в 39 субъектах и городских дум административных центров в 10 регионах. Впервые свои голоса отдадут жители воссоединённых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Единая Россия» остаtтся единственной партией, которая регулярно проводит предварительный отбор кандидатов на всех уровнях с открытым всенародным голосованием, предоставляя гражданам право формировать список кандидатов самостоятельно. С 2009 года участие в процедуре стало обязательным для всех кандидатов от партии.

Предварительное голосование традиционно проходит по наиболее открытой модели, доступной для всех зарегистрированных избирателей на территории регионов. Процедура организована в электронном формате с верификацией через портал «Госуслуги» и с использованием технологии блокчейн. Для участников и ветеранов СВО предусмотрена преференция – дополнительные 25% к результатам на электронном голосовании.

В этом году процедура пройдет в восьмой раз.