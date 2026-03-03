В Москве наградили лауреатов юбилейного сезона «Знание.Премия»

Tекст: Валерия Городецкая

Президент России Владимир Путин передал участникам церемонии поздравления и подчеркнул важность вкладов просветителей в воспитание молодежи и укрепление связи поколений. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко зачитал обращение главы государства.

«ССегодня мы чествуем лауреатов этой престижной награды – педагогов и ученых, литераторов и журналистов, предпринимателей и общественных деятелей, целые коллективы, которые искренне, по зову сердца посвящают себя наставничеству, развитию просветительского движения в нашей стране. Отмечу, ваш многогранный труд исключительно востребован, он расширяет кругозор, формирует у людей, особенно у молодежи, ответственную гражданскую позицию, воспитывает стремление к познанию и саморазвитию, укрепляет связь поколений», – сказал Путин в послании. Президент также поздравил собравшихся с Днем наставника.

Кириенко в свою очередь выразил благодарность десяткам тысяч просветителей, ежедневно передающим знания и личный пример по всей стране, а также отдельно поблагодарил героев СВО и ветеранов, присутствовавших в зале, отметив их мужество и героизм.

После этого он вручил награды в ключевой номинации «За общий вклад в просвещение». Лауреатами стали главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, а также проект Минпросвещения России «Разговоры о важном».

В числе лауреатов в других номинациях – первый заместитель гендиректора «Иннопрактика» Наталья Попова и проект «Атомный урок» от «Росатома» и Минпросвещения, сборник стихов «Голос фронта» Сергея Лобанова, религиозно-просветительская программа «Слово пастыря» и проекты, сохраняющие память о подвигах защитников Отечества, такие как «Твой Герой» и «Без срока давности».

Особое внимание было уделено развитию образования, наставничеству, экологии, науке, культуре, спорту. Были отмечены такие проекты, как конкурс для педагогов «Разумное, доброе, вечное», сеть госпитальных школ «УчимЗнаем», мультфильмы «Простоквашино. Финансовая грамотность», туристские поезда РЖД и фестиваль «Театральный бульвар – 2025».

В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Экология и Туризм"» просветителем года стал путешественник Федор Конюхов. В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"» лучшим проектом в этой номинации признано движение «Волонтеры-медики», а лауреатом-просветителем стал ветеран СВО Вячеслав Нагаев. Потеряв ногу и локтевой сустав, он вернулся к активной жизни и возглавил спортивное направление Ассоциации ветеранов СВО по Хабаровскому краю.

Вноминации «За вклад в просвещение в сфере "История и Политика"» просветителем года стал международный обозреватель Федор Лукьянов. В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Культура и Искусство"» просветителем года признан худрук Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

Учитель математики Пётр Земсков, директор Калужского техникума электронных приборов Галина Баранова и доцент Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Татьяна Храмова отмечены как лучшие просветители в образовательных организациях.

Лучшим просветительским фильмом признана картина «В списках не значился», которую посмотрели полтора миллиона зрителей.

Награду «Юный просветитель года» вручили учащейся из Перми Алёне Варлашовой. В номинации «Народный выбор» победили заведующий региональным центром развития студенческого самоуправления в Тульской области Роман Вепринцев, международная акция «Диктант Победы», а в номинации «Выбор Первых» – олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Приз «Иностранный просветитель года» получил итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события СВО.

Организаторы объявили о нововведениях, которые появятся в следующем сезоне. Специально к Году единства народов России, который проходит в 2026 году, будет создана тематическая номинация. А главная номинация «За общий вклад в просвещение» теперь будет носить имя легендарного советского ученого, первого председателя правления Всесоюзного общества «Знание» Сергея Вавилова.