  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 76 украинских дронов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух венгров
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана
    3 марта 2026, 21:50 • Новости дня

    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме

    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп ударил канцлера Германии Фридриха Мерца по ноге во время пресс-конференции в Белом доме.

    Трамп, отвечая на вопрос журналиста о политике в отношении Германии, заявил: «Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно». После этих слов он со смехом легонько стукнул Мерца, сидящего рядом, по ноге, передает «Российская газета».

    Мерц также выступил на пресс-конференции, отметив, что конфликт между США, Израилем и Ираном наносит ущерб экономике Германии. Он подчеркнул, что этот конфликт должен быть завершен как можно скорее.

    Ранее в Германии предрекли новый миграционный кризис из-за войны с Ираном.

    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    7 комментариев

    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    Комментарии (4)
    4 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху 23 февраля стал отправной точкой для удара по Ирану, когда ЦРУ подтвердило присутствие аятоллы Хаменеи и его окружения в одном месте, сообщает Axios.

    Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и сообщил, что высшее руководство Ирана соберется в одном месте в Тегеране в субботу утром. По данным источников, Нетаньяху отметил, что все они могут быть уничтожены одним ударом, что стало ключевым фактором для принятия решения о начале атаки, передает Axios.

    Разговор прошел в Ситуационной комнате Белого дома и стал поворотным моментом в подготовке операции против Ирана. До этого Трамп уже склонялся к удару, но не определился с моментом. После подтверждения информации разведкой США и обсуждений с Нетаньяху подготовка к атаке ускорилась. При этом Трамп решил не акцентировать внимание на Иране в своем ежегодном обращении, чтобы не насторожить руководство страны.

    В тот же день советники Трампа сообщили, что переговоры с Ираном зашли в тупик, а дипломатическое решение невозможно. В пятницу днем Трамп отдал окончательный приказ о нанесении удара. Через 11 часов после этого по Тегерану были нанесены бомбовые удары, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и началась война.

    Официальные лица в США и Израиле подтвердили согласованность действий и подчеркнули, что дата удара была выбрана совместно. Американские власти заявили, что ускорение операции оставило мало времени для подготовки общественного мнения и эвакуации граждан. В итоге более 1,5 тыс. американцев обратились за помощью в эвакуации после начала боевых действий.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    7 комментариев

    Израильский посол в Вашингтоне отказался комментировать детали звонка, но подчеркнул беспрецедентный уровень сотрудничества с США по иранскому вопросу. Дональд Трамп также отверг обвинения в том, что решение о нападении было принято под давлением со стороны Израиля.

    Госсекретарь Марко Рубио позже подчеркнул, что данная операция была неизбежна и являлась лишь вопросом времени. По его словам, сложившаяся ситуация предоставила уникальную возможность для успешных совместных действий союзников.

    Портал Axios узнал о рассмотрении в Белом доме возможности ликвидации Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом совместные удары по иранской территории.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ликвидировать следующего верховного лидера Ирана, если тот продолжит угрозы в адрес Израиля, США и их союзников.

    Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнила возможные сценарии для достижения договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    Комментарии (3)
    4 марта 2026, 15:02 • Новости дня
    Вагенкнехт: Удары по Ирану вызовут ценовой шок в Германии

    Вагенкнехт предупредила о риске резкого роста цен в Германии из-за ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт выразила опасения по поводу возможного ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила о высокой вероятности ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран, пишет РИА «Новости».

    «Теперь, после противоречащего международному праву нападения на Иран, грозит новый ценовой шок, который затронет цены на заправках, тарифы на отопление и промышленность», – написала Вагенкнехт в своих социальных сетях.

    Политик подчеркнула, что за последние годы уровень жизни большинства немцев существенно снизился: с 2020 года реальные доходы граждан ФРГ отстают от роста цен на десять процентных пунктов. По ее словам, покупательная способность населения продолжает падать.

    Вагенкнехт призвала правительство Германии возобновить работу трубопровода «Северный поток» и вернуть импорт российской нефти для предотвращения дальнейшего роста цен на энергоносители. Она считает, что без этих шагов страна рискует столкнуться с еще большим ростом стоимости топлива и коммунальных услуг.

    В последние дни стоимость бензина E5 и E10 на автозаправках по всей Германии достигла двух евро за литр, хотя еще в прошлую пятницу цена составляла около 1,8 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии появились очереди на автозаправках из-за резкого роста цен на бензин после удара по Ирану.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что страна рискует столкнуться с повторением миграционного кризиса десятилетней давности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    До этого сообщалось, что отказ Германии от российского черного золота сделал импортную нефть значительно дороже, и за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 млрд евро.

    Комментарии (5)
    4 марта 2026, 10:12 • Новости дня
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торговым судам в Персидском заливе предложат американскую страховку и военное сопровождение для стабилизации мировых цен на энергоносители, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты «немедленно» предложат страхование от политических рисков для судов в регионе залива, передает Axios.

    Белый дом намерен сгладить скачки нефтяных котировок, которые провоцируют рост стоимости бензина.

    «В случае необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее», – написал политик в соцсетях. Он подчеркнул, что Америка обеспечит свободный поток энергии в мир, несмотря ни на что.

    Финансовые гарантии планируется предоставлять через корпорацию по финансированию развития США. Через Ормузский пролив проходит около четверти мировой морской торговли нефтью, но из-за высоких страховых ставок движение там практически остановилось.

    После появления информации о планах Вашингтона мировые цены на нефть марки Brent снизились до уровня чуть выше 80 долларов за баррель. Ранее во вторник котировки достигали 85 долларов впервые с 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник командующего Корпусом стражей исламской революции пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив. Компания QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранских авиаударов. Эксперты энергетического рынка спрогнозировали скачок цен на сырье до 120 долларов за баррель.

    Комментарии (5)
    4 марта 2026, 23:24 • Новости дня
    Испания опровергла заявление Белого дома о военном сотрудничестве с США
    Испания опровергла заявление Белого дома о военном сотрудничестве с США
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Испании решили поддержать американские войска в операции против Ирана после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    О согласии Мадрида сотрудничать сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС. По ее словам, испанская сторона правильно восприняла сигнал Вашингтона.

    «Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», – заявила Левитт.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с королевством из-за отказа довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул готовность использовать базы на Пиренейском полуострове для операций против Ирана вопреки мнению местных властей.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.

    Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Комментарии (4)
    4 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    @ Bernhard Freisen/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В руководстве Евросоюза отреагировали на слова американского лидера о прекращении коммерческих связей с Мадридом из-за отказа предоставить военные базы.

    Заместитель председателя Еврокомиссии Тереза Рибера опровергла способность Дональда Трампа реализовать угрозу по разрыву связей с Мадридом, пишет Politico.

    «Невозможно заниматься коммерческим возмездием или деловыми отношениями в индивидуальном порядке. Торговые переговоры всех 27 государств – членов Европейского союза являются ответственностью комиссии, их невозможно разделить или фрагментировать», – сказала она.

    Ранее Трамп пообещал остановить торговлю с Испанией после того, как Мадрид запретил США использовать совместно эксплуатируемые военные базы на испанской территории для атаки на Иран. Американский политик заявил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Вашингтон «разрывает всю торговлю» и не хочет иметь ничего общего с испанцами.

    Рибера назвала попытки Вашингтона выделить отдельные страны ЕС тревожными, однако выразила сомнение в реалистичности угроз. По ее словам, американское федеральное правительство знает, как устроены коммерческие отношения Евросоюза, и не заинтересовано в их разрыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой.

    Правительство в Мадриде не разрешило американским силам использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера ранее заявила о разрушении доверительных отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Мерц стерпел нападки Трампа на лидеров Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Во время встречи в Овальном кабинете Фридрих Мерц молча выслушал угрозы Трампа ввести торговое эмбарго против Испании и критику премьера Британии, отмечают СМИ.

    Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете вел себя подчеркнуто почтительно, пишет Politico.

    Политик промолчал, когда президент США угрожал Испании торговой блокадой и жестко критиковал премьера Британии.

    Трамп заявил, что «это не Уинстон Черчилль», говоря о Кире Стармере, и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия. В отношении Мадрида прозвучали угрозы разорвать торговые связи из-за отказа повышать военные расходы и осуждения ударов по Ирану.

    Мерц лишь одобрительно усмехнулся на слова Трампа о разрушительных атаках на Тегеран. Позже канцлер объяснил свое поведение нежеланием вступать в публичный конфликт, утверждая, что за закрытыми дверями он вступился за британского коллегу.

    Глава правительства Германии также сообщил, что продемонстрировал Трампу карту боевых действий на Украине. По его словам, это помогло американскому президенту лучше понять риски возможных территориальных уступок и позицию Европы.

    Ранее Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Отмечалось, что решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 01:11 • Новости дня
    Израильские СМИ сообщили о начале наземной операции курдов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Партии свободной жизни Курдистана (PJAK) заявил, что курдские вооруженные группировки, базирующиеся в Ираке, начали военное наступление против сил иранского режима, сообщил израильский телеканал i24News.

    По словам официального представителя, курдские бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), начали занимать боевые позиции на территории Ирана еще в понедельник.

    «Наземные военные операции курдских сил против Ирана начались уже с полуночи 2 марта», –  сообщил чиновник телеканалу i24NEWS.

    Он добавил, что иранские силы эвакуировали приграничный город Мариван 3 марта и начали создавать оборонительные позиции в этом районе и вокруг него. Тысячи солдат PJAK уже дислоцированы в горных районах Ирана, особенно в районе горного хребта Загрос.

    В состав PJAK входят два вооруженных формирования: YRK (Подразделения самообороны Восточного Курдистана) и HPJ (Отряды женской самообороны), которые, по словам чиновника, созданы по образцу курдских формирований в Сирии.

    Подобные заявления появились после высказываний в Вашингтоне о том, что США рассматривают курдские группировки в качестве потенциальных партнеров в усилиях по оказанию давления на иранский режим.

    По данным CNN, ЦРУ изучает планы по вооружению курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.

    Тем временем издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, чтобы обсудить продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном и возможные дальнейшие шаги.

    Газета Wall Street Journal добавила, что администрация Трампа готова поддержать вооруженные группировки внутри Ирана.

    Халил Надири, представитель Партии свободы Курдистана (ПАК), базирующейся в полуавтономном курдском регионе на севере Ирака, заявил в среду, что часть их сил переместилась в районы вблизи иранской границы в провинции Сулеймания и находится в режиме ожидания, сообщает Arab News.

    Washington Post со ссылкой на Associated Press пишет, что курдские группировки заявляют о готовности присоединиться к борьбе против режима Ирана при поддержке США после того, как Вашингтон обратился к иракским курдам с просьбой поддержать их.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    7 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские силы готовились перебросить до 500 бывших сторонников и боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» из тюрем в Сирии на территорию соседнего Ирака. Нетаньяху заявил о создании условий для смены власти в Иране. США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    AP: Трамп и Стармер поссорились из-за ударов по Ирану
    AP: Трамп и Стармер поссорились из-за ударов по Ирану
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.

    О напряжении в отношениях между США и Британией из-за войны с Ираном пишет AP.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Кира Стармера за нежелание Британии участвовать в американско-израильских ударах по Ирану: «Это не Уинстон Черчилль, с которым мы имеем дело», – заявил Трамп во вторник в Белом доме, выразив недовольство отказом Британии предоставить базы для американских самолетов.

    Стармер поначалу заблокировал использование британских военных объектов для атак на Иран, но позже разрешил США применять базы в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане – исключительно для ударов по иранским баллистическим ракетам и хранилищам, но не по другим целям. Даже после атаки иранского беспилотника на базу Акротири на Кипре, Стармер заявил, что Британия «не примет участия в наступательных действиях», подчеркнув, что страна отправит в регион эсминец HMS Dragon и вертолеты Wildcat исключительно для оборонительных операций.

    В свою очередь Стармер, впервые косвенно ответив на критику Вашингтона, заявил в понедельник в парламенте: «Действия Британии всегда должны иметь законное основание и продуманный, реалистичный план». По его словам, президент Трамп не согласен с решением Лондона не участвовать в первых ударах, однако Стармер подчеркнул, что его обязанность – исходить из национальных интересов Британии.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    7 комментариев

    Трения между лидерами нарастают уже несколько месяцев: Стармер осудил попытки Трампа получить контроль над Гренландией, а также раскритиковал позицию США по вопросу передачи архипелага Чагос острову Маврикий. По мнению бывшего главы британского МИД Питера Рикеттса, «американцы при Трампе фактически перестали стремиться действовать в рамках международного права», что для Стармера, бывшего генпрокурора, является принципиально важным.

    В то же время единства среди европейских лидеров по вопросу войны с Ираном нет. В совместном заявлении Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что не участвовали в ударах, но готовы поддержать «необходимые и соразмерные оборонительные действия». Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал удары необоснованными и опасными. По данным опросов, значительная часть британцев скептически относится к аргументам США в пользу начала войны, но правые политики критикуют Стармера за отказ от участия в наступательных операциях.

    Тем не менее министр иностранных дел Британии Стивен Даути во вторник заверил парламент, что особые отношения между Лондоном и Вашингтоном сохраняются и будут устойчивыми в экономической и военной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер заявил о намерении отказаться от участия в «Совете мира», инициированном Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой из-за Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после решения Мадрида запретить самолетам США использовать авиабазы для атак на Иран.

    Вашингтон грозится полностью прекратить торговые отношения с четвертой по величине экономикой Евросоюза – Испанией, пишет Politico.

    «Мы собираемся прекратить всякую торговлю с Испанией, мы не хотим иметь с ней ничего общего», – заявил глава Белого дома. Трамп добавил, что американские военные могут использовать испанские базы даже без разрешения местных властей, просто прилетая туда по своему усмотрению.

    По данным сервисов отслеживания полетов, более 12 самолетов ВВС США, включая заправщики Boeing KC-135, в выходные покинули базы Морон и Рота. Семь из них перебазировались на немецкий аэродром Рамштайн, так как Мадрид запретил их использование для боевых операций, не связанных с гуманитарными целями.

    Премьер Испании Педро Санчес охарактеризовал атаку на Иран как нарушение международного права и неоправданную военную интервенцию. Позиция политика напоминает действия президента Франции Жака Ширака в 2003 году, когда тот выступал против вторжения в Ирак.

    Напомним, Трамп выражал недовольство отказом Мадрида и Лондона предоставить военные базы для ударов по Ирану. Правительство Испании в ответ на угрозы разрыва экономических связей призвало Вашингтон уважать международное право.

    Решение американского лидера о начале боевых действий усугубило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Молчание Вэнса об Иране вызвало слухи о разладе с Трампом

    FT: Молчание Вэнса об атаке на Иран вызвало слухи о разладе с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс почти трое суток не комментировал военную операцию против Ирана, спровоцировав слухи о разногласиях в Белом доме, сообщает газета The Financial Times.

    По данным FT, журналисты обратили внимание, что политик почти трое суток не высказывался о военной кампании, что нетипично для его высокой медийной активности, передает РИА «Новости».

    Это породило в американской столице догадки о возможном разладе в отношениях с главой государства.

    «Вэнс почти в течение 72 часов не делал никаких публичных комментариев по поводу военной кампании. Будучи активным пользователем соцсетей и одним из самых ярых защитников президента, его молчание бросалось в глаза», – говорится в публикации.

    Позже вице-президент выступил на телевидении, допустив затягивание конфликта, а администрация опубликовала фото его работы в ситуационном центре. В окружении политика подчеркнули, что он был полностью погружен в планирование атаки и принятие решений.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    7 комментариев

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс исключил вероятность затяжного конфликта США на Ближнем Востоке.

    До этого Вэнс предостерегал Вашингтон от прямого вмешательства в эскалацию между Израилем и Ираном.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 05:31 • Новости дня
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками» из-за купленных в Китае ветряков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.

    Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.

    «Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.

    Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников. Министры европейских государств собрались для согласования плана по наращиванию производства ветровой энергии. Глава Белого дома оценил происходящие в Европе изменения как крайне негативные.

    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 22:45 • Новости дня
    Пентагон взялся расследовать инцидент с авиаударом по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон ведет расследование инцидента, при котором по иранской школе был нанесен ракетный удар, повлекший более 150 жертв среди детей и их родителей, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на вопрос о причастности Израиля к этой трагедии.

    «Военное министерство в настоящее время расследует этот вопрос. Но я еще раз хочу подтвердить, что Военное министерство и вооруженные силы Соединенных Штатов не бьют по гражданским лицам», – процитировало Левитт РИА «Новости».

    Напомним, в среду в Иране прошли похороны погибших при ударе США школьниц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель министерства образования Ирана  заявил о 175 жертвах среди учителей и школьников за двое суток атак США и Израиля.

    Госсекретарь США Марко Рубио пообещал провести расследование возможной причастности американских военных к атаке. Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти
    Пентагон заявил о работе США над установлением контроля над Гренландией
    Bloomberg: США выведут из-под санкций немецкую «дочку» «Роснефти»
    Испания опровергла заявление Белого дома о военном сотрудничестве с США
    Власти Ирана сообщили о гибели более 500 военных США
    Грузия назвала «историческим шансом» рост ее значимости из-за ближневосточного кризиса
    В России утвердили новый ГОСТ для маникюра