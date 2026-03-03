В Казани продан на торгах бывший особняк бежавшего из России Бекмамбетова

Бывший особняк XIX века режиссера Бекмамбетова в Казани продали на торгах за 21 млн

Tекст: Тимур Шайдуллин

Особняк XIX века на улице Марджани в Казани, ранее принадлежавший уехавшему после начала СВО из России режиссеру Тимуру Бекмамбетову, был продан на электронном аукционе, передает ТАСС. Согласно данным торговой площадки, победителем стал некий Сергей Еремеев, предложивший цену в 21 443 963 рубля.

В аукционе участвовал объект культурного наследия – Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой, построенный в 1873 году и включающий помещения общей площадью более 200 кв. м.

Начальная цена торгов составляла 9 323 465 рублей, шаг аукциона – 466 173 рубля. Судебное решение о продаже было вынесено Вахитовским районным судом Казани на основании иска прокуратуры после проверки состояния здания. Проверка выявила, что объект, признанный культурным наследием в 2000 году, содержался бесхозяйственно: после пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные работы, полноценная реставрация так и не началась.

Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, на заседание суда не присутствовал. В решении суда отмечалось, что он не предпринимал меры по сохранению памятника архитектуры. Покупатель особняка, помимо уплаты стоимости покупки, обязан провести восстановительные работы, сметная стоимость которых оценивается в 91,8 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, особняк режиссера фильма «Ночной дозор», который уехал из России, выставили на торги 28 января. Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.



