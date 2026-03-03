Дегтярев увидел сигнал к скорому снятию ограничений МОК с россиян

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Дегтярева, такой посыл МОК можно считать сигналом к скорому снятию ограничений в отношении российских спортсменов и восстановлению их прав, передает ТАСС.

«Утверждение МОК о том, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир, справедливо и даже революционно. Спорт должен и дальше служить «маяком надежды», как выражается МОК, для всех спортсменов. Он должен наконец засиять и для российских и белорусских спортсменов», – заявил он.

Министр также выразил уверенность, что это заявление МОК можно расценивать как шаг к восстановлению статуса Олимпийского комитета России и дальнейшему укреплению олимпийского движения.

В МОК ранее подчеркнули, что на фоне глобальных конфликтов и разногласий спорт должен оставаться сферой, объединяющей страны и народы.

Ранее Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление Олимпийского комитета России не ранее апреля, а также объявил планы на участие в 60 турнирах.

В начале февраля МОК заявил об отсутствии срока по принятию решения по возвращению россиян.

В декабре МОК снял запрет на проведение международных турниров в Белоруссии.