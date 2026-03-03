Курск первым в ЦФО получил мастер-план развития до 2035 года

Tекст: Валерия Городецкая

Проект создали специалисты корпорации «ВЭБ.РФ» и компании «КБ Стрелка» в рамках подготовки к 1000-летию города, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Разработка финансировалась за счет собственных средств «ВЭБ.РФ» по договоренности губернатора Александра Хинштейна и председателя Игоря Шувалова, говорится в пресс-релизе поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мастер-план Курска – уникальный проект, один из ключевых шагов на пути подготовки города к его 1000-летию. В этом документе отражены основные направления развития Курска: появление новых и преобразование существующих общественных пространств, создание ярких культурных институций, модернизация инфраструктуры и жилого сектора, развитие ОКН, сохранение экологии. Рад сообщить, что центру будет присвоен статус исторического поселения: вся эта территория, а не только отдельные строения, отныне будет находиться под охраной государства», – отметил Хинштейн.

В документе изложено стратегическое видение развития города – он нацелен на укрепление экономики, повышение инвестиционной привлекательности, рост уровня жизни, а также предусматривает установку целевых показателей для каждого из приоритетных направлений. В числе задач: реставрация 27 объектов культурного наследия, создание четырёх туристических маршрутов, строительство 2,7 млн кв. м нового жилья, новые детские сады и школы, а также модернизация систем культуры и спорта. В сфере экологии планируется обустройство прогулочного маршрута вокруг города, благоустройство набережных рек Тускарь и Кур, а также развитие природных парков.

Важной частью мастер-плана стало комплексное развитие инфраструктуры: модернизация транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала, обновление инженерных сетей, создание новых промышленных и строительных кластеров. Документ предполагает также возрождение санаторной функции усадьбы Нелидовых и формирование новой рекреационной зоны в долине Сейма.

Особое внимание уделено историко-культурному кластеру «Курская крепость», на территории которого к 2032 году откроются музеи, в том числе филиалы ведущих федеральных музейных комплексов, а также появятся рестораны и новые общественные пространства. Ранее эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал, что мастер-план поможет региональному центру определить приоритеты и параметры развития на годы вперед, а сама группа уже оказывает поддержку региону и готова содействовать предпринимателям. При подготовке документа активно учитывалось мнение жителей Курска – были проведены три стратегические сессии, опрошено более 1000 человек, создан интернет-портал для обратной связи.

Заместитель губернатора Артем Демидов подчеркнул, что к работе были привлечены общественники, архитекторы, историки, представители духовенства и журналисты, а каждый курянин мог принять участие и следить за созданием мастер-плана через специальный интернет-портал.