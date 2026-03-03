Стартовал XIV сезон Международного инженерного чемпионата CASE-IN

Tекст: Валерия Городецкая

Ключевая тема сезона – «Технологии будущего», вокруг которой участникам предстоит разрабатывать проекты, направленные на цифровизацию отраслей, внедрение искусственного интеллекта и цифровых двойников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Соревнования проходят в трех лигах – школьной, студенческой и для молодых специалистов. В этом году студенты будут представлять свои решения в 12 основных направлениях, включая архитектуру, биотехнологии, горное дело, цифровую автоматизацию и другие. Отборочные этапы пройдут более чем в 60 вузах, а участие подтверждено студентами свыше 200 учебных заведений.

Победители и призеры получат значительные преимущества: дополнительные баллы к ЕГЭ, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, оплачиваемые стажировки и прямой доступ к работодателям. Призеров школьной лиги ждут бонусы при поступлении в 161 вуз-партнер, а лучшие студенты смогут рассчитывать на особые условия в 36 университетах.

Как отметил основатель CASE-IN Артем Королев, чемпионат стал международной экосистемой для ранней идентификации и поддержки инженерных талантов. Генеральный директор Президентской платформы Андрей Бетин подчеркнул, что увеличено число дистанционных отборочных этапов, чтобы расширить доступ к участию, а компании-работодатели смогут лично познакомиться с перспективными кандидатами.

Среди партнеров CASE-IN – ведущие российские и международные компании, формирующие реальные производственные кейсы, а решения участников оценивают профильные эксперты. Министерство энергетики России уделяет особое внимание проекту как части стратегии развития отечественной инженерной школы.

Эффективность чемпионата подтверждают истории его выпускников. Так, Глеб Нестеренко, победитель 2017 года, отмечает: «Про чемпионство меня расспрашивали и на собеседовании, и во время работы. То есть, про CASE-IN знают не только в университетах, но и в отрасли, его участников ценят руководители компаний». Победители прошлых лет подчеркивают, что чемпионат стал для них социальным лифтом, помог освоить навыки командной работы, публичных выступлений и нестандартного мышления, а также открыл путь к профессиональному росту.

Организаторами CASE-IN выступают Фонд «Надежная смена», Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Чемпионат проводится с 2013 года, объединяя школьников, студентов и молодых специалистов из России, стран СНГ и БРИКС в рамках инициативы «Наука побеждать» и Десятилетия науки и технологий (2022–2031 годы).