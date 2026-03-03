Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ

Tекст: Валерия Городецкая

«Пусть те, кто об этом написал, и комментируют, при чем здесь я?» – сказал Хабенский в ответ на вопросы журналистов, передает ТАСС.

В январе министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Выпускники выступили против этого решения.

В среду Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ.

Ранее народный артист России Сергей Безруков сообщил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность ректора Школы-студии МХАТ.