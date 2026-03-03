В Госдуме предложили запретить отключение воды и тепла за долги

Депутаты ГД предложили ввести запрет на отключение тепла и воды должникам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Группа депутатов Госдумы предложила закрепить на законодательном уровне запрет на отключение отопления и воды при неполной оплате коммунальных услуг. Инициаторами законопроекта стали парламентарии во главе с заместителем председателя комитета по охране здоровья Алексеем Куринным, сообщает Госдума.

Изменения коснутся статьи 157 Жилищного кодекса России. Сейчас подобный запрет действует на основании постановления правительства, однако авторы законопроекта намерены сделать его обязательной нормой федерального закона.

Документ предусматривает запрет на отключение газа или электричества в случаях, когда эти ресурсы используются для отопления, а также запрет на прекращение холодного водоснабжения и водоотведения при частичной оплате услуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снижение расходов на услуги ЖКХ возможно при установке счетчиков, переходе на тарифы и грамотном управлении домом, включая отказ от лишних услуг.

Ранее Госдума решила изменить правила взыскания долгов по ЖКХ, чтобы действующие управляющие организации могли передавать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям.

А Минстрой планирует ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.



