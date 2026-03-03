Замглавы МИД обсудил с послами арабских стран ситуацию вокруг Ирана

Диалог был посвящен прекращению вооруженной конфронтации, возникшей из-за действий США и Израиля против Ирана, сообщается на сайте российского МИД. Стороны выразили обеспокоенность возможным втягиванием в конфликт третьих стран, включая арабские государства региона.
В российском дипведомстве отметили, что участники встречи сошлись во мнении о необходимости отказа от силовых методов урегулирования разногласий. Собеседники призвали перейти к политико-дипломатическому разрешению любых противоречий с учетом интересов региональной безопасности.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о стремлении Владимира Путина снизить напряженность на Ближнем Востоке.