Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

Лавров поблагодарил главу МИД Омана за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, сообщает МИД России.

В ходе беседы министры обсудили ситуацию вокруг Ирана и высказались за скорейшее прекращение любых военных действий, а также возвращение к политико-дипломатическим способам урегулирования. Особое внимание было уделено необходимости учитывать законные интересы всех арабских государств Персидского залива.

Собеседники подчеркнули готовность России и Омана, в том числе в рамках ООН, содействовать поиску компромиссных и мирных решений на основе уважения базовых норм международного права.

Лавров отдельно поблагодарил руководство Омана за помощь в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на родину через территорию султаната.

Дипломаты подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие по актуальным вопросам международной повестки и укреплять двусторонние отношения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минтранс сообщил, что российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана для вывоза около 4,5 тыс. пассажиров в Россию.

Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, связанные с закрытием воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.



