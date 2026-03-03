В НЦ «Россия» обсудили план мероприятий Года единства народов России

Tекст: Валерия Городецкая

Совещание возглавили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Обсуждались задачи Года единства народов и подготовка плана мероприятий на 2026 год, основными критериями которых станут общие ценности и цели народов России.

Президент Владимир Путин, открывая Год единства народов России, акцентировал внимание на объединяющих началах российской нации. «Русский народ ещё молодой народ, пассионарный, устремлённый в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в неё вливались разные народы. Что важно и интересно? Складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности у нас и становились общими», – говорил он.

Кириенко отметил, что Год единства народов России станет ответом на попытки противника нарушить межнациональное единство страны в условиях спецоперации на Украине и информационной войны. «Президент не раз говорил, что сегодня на передовой герои различных национальностей, на разных языках отвечают за одно – победу, единство и целостность нашего государства», – подчеркнул он. – «Ребята разных национальностей, представители всех народов России с гордостью говорят сегодня: "Я русский солдат", "Я русский офицер", "Русские не сдаются". Нам есть чем гордиться, и что передавать подрастающему поколению, в том числе наши традиции и культуру».

Голикова в свою очередь рассказала о запуске новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года и подчеркнула значимость вовлечения молодёжи. Она отметила, что в планах – поддержка образовательных, волонтёрских, и медиа-инициатив, культурных обменов, а также взаимодействия с ветеранами и участниками СВО, где важны передача традиционных духовно-нравственных ценностей и культурного наследия.

Глава ФАДН России Игорь Баринов подчеркнул символичность вступления в силу новой стратегии накануне Года единства и назвал цель документа – укрепление единства российского народа. Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал о региональном плане из более чем 130 мероприятий, направленных на формирование чувства общности и осознания культурного многообразия страны.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что в Год единства 31 «атомный» город и все объекты корпорации в России и за рубежом станут площадками для диалога культур, демонстрируя, что единство народа не ограничено географией.

Указ о проведении в 2026 году Года единства народов России президент Путин подписал в декабре 2025 года, поддержав инициативу Совета по межнациональным отношениям. Официальный старт был дан на марафоне «Россия – семья семей», где основными темами стали общность истории, культуры и традиционных ценностей, а также примеры сплочения в служении Отечеству. Эти направления станут ключевыми для государственной и общественной работы в 2026 году.