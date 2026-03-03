Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на Бакинском форуме по Южному газовому коридору в рамках Консультативного совета этого проекта заявила, что ее страна «гордится ролью государства, осуществляющего надежный транзит энергоресурсов».

«Грузия доказала, что является незаменимым участником Южного газового коридора», – сказала она, сообщает министерство экономики Грузии.

«Газ, который транспортируется через территорию Грузии, играет решающую роль для диверсификации рынков, особенно Евросоюза», – отметила Квривишвили. Он назвала «флагманским» активно разрабатываемый проект черноморского подводного кабеля мощностью 1300 мегаватт, который свяжет Грузию и Румынию. Также министр сообщила, что Грузия совместно с Азербайджаном, Румынией и Венгрией разрабатывает коридор зеленой энергии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме сообщил, что в настоящий момент его страна поставляет газ в 16 стран, в том числе десять из них – это государства ЕС. «Азербайджан занимает первое место в мире по количеству стран, которым он поставляет трубопроводный газ, – заявил азербайджанский лидер. – В ближайшие годы, с учетом добычи новых объемов газа на азербайджанских месторождениях, мы можем увеличить объемы поставок».

При этом, по словам Ильхама Алиева, «необходимо расширение существующей газотранспортной инфраструктуры, поскольку сегодня Южный газовый коридор уже полностью загружен». Президент Азербайджана указал на «текущую ситуацию в мире», отметив важность расширения мощности ЮГК.

В форуме в Баку участвует комиссар ЕС по энергетике и жилищной политике Дан Йергенсен.