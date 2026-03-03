Tекст: Валерия Городецкая

Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

«При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.