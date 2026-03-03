Путин направил обращение участникам церемонии награждения «Знание. Премия»

Tекст: Валерия Городецкая

Письмо зачитал первый заместитель руководителя администрации президента, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Российского общества «Знание». Путин отметил, что награды удостаиваются те, кто «искренне, по зову сердца посвящает себя наставничеству, развитию просветительского движения», и подчеркнул значение труда лауреатов для воспитания молодежи и укрепления связи поколений.

«Ваш многогранный труд – исключительно востребован, он расширяет кругозор, формирует у людей, особенно у молодежи, ответственную гражданскую позицию, воспитывает стремление к познанию и саморазвитию, укрепляет связь поколений», – говорится в обращении главы государства. Путин также выразил благодарность организаторам, экспертам и жюри премии, поздравил лауреатов и пожелал им новых достижений.

Победителем в номинации «За общий вклад в просвещение» стала главный редактор телеканала Russia Today (RT) и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По уважительной причине она не смогла присутствовать на церемонии лично и подключилась онлайн, а награду за нее получила руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.

Лучшим просветительским проектом признана программа «Разговоры о важном», которая еженедельно охватывает более 21 млн школьников и 865 тыс. педагогов по всей стране. После церемонии поднятия флага каждый понедельник школьники и студенты колледжей принимают участие в занятиях, посвященных обсуждению ключевых ценностей.

В номинации «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии» награду получила заместитель генерального директора НИР «Иннопрактика» Наталья Попова. Ее медиапроекты, такие как реалити-шоу «Практиканты», программа «Наука» на телеканале «Россия 24» и цикл фильмов «Дом ученых» на канале «Россия Культура», способствуют популяризации науки и формируют интерес к научной повестке среди широкой аудитории.