На Байкале установили мировой рекорд в подледном фридайвинге

Фридайвер Молчанов погрузился на 91 метр под лед Байкала и установил мировой рекорд

Tекст: Тимур Шайдуллин

Фридайвер Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд в дисциплине CWTi – погружение с постоянным весом в моноласте подо льдом. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

Молчанов достиг глубины 91 метр во время международного фестиваля подледного фридайвинга «Под лед Байкала» в поселке Листвянка Иркутской области. Его предыдущий рекорд в этой дисциплине составлял 90 метров.

Кобзев отметил, что на фестивале также отличились и другие спортсмены. Россиянка Ольга Маркина установила рекорд в дисциплине «биласты», погрузившись на глубину 50 метров. Хорватские участники Витомир Маричич и Петар Кловар показали результат 66 метров в погружении по тросу на руках, а Санда Делия из Хорватии установила личный рекорд, достигнув 57 метров без ласт.

Алексей Молчанов после погружения отметил: «Нырок прошёл спокойно, повезло с погодой на Байкале – было солнечно и практически безветренно». Во время старта температура воды составляла около плюс двух градусов, а воздуха – до минус 20 градусов.

Международный фестиваль подледного фридайвинга собрал более 40 участников из России, Венгрии и Хорватии. Помимо профессионалов, в состязаниях приняли участие и новички, решившие попробовать свои силы в экстремальных условиях Байкала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года команда из 11 российских пловцов преодолела Байкал эстафетным заплывом, преодолев 620 км за 193 часа 25 минут.

А иркутский фридайвер Дмитрий Соколов в феврале 2018 года проплыл подо льдом Байкала 100 м на задержке дыхания за 1 минуту 37 секунд.



