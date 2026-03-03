Второй вывозной рейс из Дубая прибыл в Казань

В Казань прибыл второй после приостановки полетов вывозной рейс из Дубая

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Казань во вторник днем, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Напомним, что воздушное авиасообщение было временно прекращено на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и возобновлено только недавно.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Дубая, рейс FZ8281 авиакомпании Flydubai вылетел из Эмиратов в 9.55 по местному времени (8.55 мск). В Казани самолет приземлился в 15.08 по московскому времени.

Первый рейс после возобновления авиасообщения по маршруту Дубай – Казань Flydubai прилетел в город ранее во вторник, в 4.12 мск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, туристка Равиля Иванова, вернувшаяся из ОАЭ в Казань рейсом Flydubai, рассказала, что о трансфере до аэропорта они узнали за десять минут до выезда.

Также сообщалось, что злоумышленники предлагают российским туристам несуществующие поездки в соседнее государство, пользуясь их стремлением покинуть Эмираты по земле.

Ранее стало известно, что стоимость вылета из Дубая в Россию достигла 360 тыс. рублей на семью.

