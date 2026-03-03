Минпросвещения: Устный экзамен по истории станет допуском к ОГЭ

Tекст: Валерия Городецкая

В министерстве уточнили, что сейчас прорабатывается модель проведения обязательного экзамена, который войдет в систему допуска к ГИА-9, передает РИА «Новости». Экзамен будет проводиться в устной форме.

В Минпросвещения отметили, что задания для устного экзамена уже разрабатываются. Все материалы будут основываться на содержании государственных учебников по истории.

Экзамен предполагает, что школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, демонстрируя понимание исторических процессов. В министерстве добавили, что такая форма сдачи экзамена поможет аргументированно выражать мнение, опровергать или подтверждать различные точки зрения, а также формулировать собственное отношение к историческим событиям и персонажам.

Также в Минпросвещения сообщили, что модели контрольных измерительных материалов уже находятся в разработке. Каждый ученик, как отмечается, сможет вынести уроки из программы и уделить внимание важным темам. Сроки проведения экзамена ведомство определит дополнительно.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ученикам девятых классов предстоит проходить устный экзамен по истории.

Рособрнадзор поддержал введение устного экзамена по истории для девятиклассников.