Лавров описал пословицей провал усилий Запада на Ближнем Востоке

Tекст: Валерия Городецкая

«Недостатка в попытках нет, но, как говорят, снявши голову, по волосам не плачут», – отметил он, отвечая на вопрос о путях предотвращения эскалации и расширения конфликта в регионе, передает ТАСС.

Лавров напомнил о российской инициативе по созданию системы безопасности в зоне Персидского залива, предусматривающей полную нормализацию отношений между Ираном и арабскими странами. Однако эта концепция, по его словам, не встретила интереса ни у прежних администраций США, ни у европейских стран.

Министр отметил, что если бы эта инициатива получила развитие, угрозы на Ближнем Востоке могли бы быть менее острыми. Он также напомнил о работе «квартета» – механизма, в который входили Россия, США, Евросоюз и ООН, и который занимался палестинским вопросом.

Несмотря на множество принятых решений, они остались невыполненными, подчеркнул Лавров. По его словам, при администрации Джо Байдена США полностью вышли из этого формата, европейские страны тоже отказались от участия, а ООН, со слов главы МИД, просто приняла такое положение дел к сведению.

Напомним, в субботу Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

Во вторник США и Израиль осуществили атаку на различные районы Тегерана.