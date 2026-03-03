Таиланд освободил застрявших из-за ситуации на Ближнем Востоке туристов от штрафов

Tекст: Ольга Иванова

Таиланд освобождает иностранных туристов, которые не смогли выехать из страны из-за отмены авиарейсов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, от штрафов за превышение срока пребывания, передает РИА «Новости».

Соответствующий приказ был издан 2 марта и подписан генерал-майором Тханитом Тхаиватчараматом, занимающим пост заместителя главного комиссара иммиграционной полиции.

Льгота распространяется на туристов, чей срок пребывания закончился 28 февраля или позже, и кто не смог покинуть страну по уважительной причине. Иммиграционная полиция поручила своим подразделениям по всей стране не взимать штрафы с таких иностранцев при их выезде. Решение призвано поддержать путешественников, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпаниям удалось вернуть в Россию крупную группу отдыхающих. Российские авиакомпании отменяли 29 рейсов из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Ассоциация туроператоров России оценила количество находящихся в ОАЭ российских туристов в 50 тысяч человек.