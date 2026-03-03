Оман отразил атаку беспилотников в районе порта Салала

Оманские военные сбили беспилотники в районе порта Салала

Tекст: Мария Иванова

Инцидент с нарушением воздушного пространства произошел на юге страны, где местные службы зафиксировали и ликвидировали угрозу, передает РИА «Новости».

По данным оманского государственного агентства ONA, в событиях в провинции Дофар фигурировали три летательных аппарата.

Силовики оперативно отреагировали на появление дронов в небе над султанатом. «Источник в органах безопасности сообщил о том, что в воздушном пространстве Дофара были сбиты два беспилотника, третий упал около порта Салала, жертв и материального ущерба нет», – отмечается в публикации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтяной терминал в оманском городе Дукм получил повреждения в результате налета беспилотников.

Советник по безопасности Бахрейна заявил о значительном ущербе зданию в Манаме от удара дрона.

Министерство обороны ОАЭ сообщило о перехвате сотен ракет и беспилотников за последние сутки.