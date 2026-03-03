МИД Ирана: Тегеран не обогащал уран на момент ударов США и Израиля

Tекст: Вера Басилая

По словам Багаи, Тегеран не занимался обогащением урана на момент ударов США и Израиля.

«Мы не обогащали уран, мы лишь подчеркивали, что обогащение является нашим правом и мы как государство-член Договора были наделены этим правом», – заявил официальный представитель МИД Ирана.

Он отметил, что заявления о том, что Иран близок к созданию ядерной бомбы, не соответствуют действительности. передает РИА «Новости».

Багаи добавил, что после июньских ударов по ядерным объектам Ирана власти США заявили, что полностью их уничтожили. Тем не менее, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что Иран отделяет всего неделя от производства материалов, необходимых для ядерного оружия. Представитель МИД Ирана назвал это «очевидной несостыковкой» и «ложью на лжи».

Президент США Дональд Трамп также заявлял, что Иран находился в двух неделях от обладания ядерным оружием. Уиткофф отмечал, что он и Джаред Кушнер были удивлены, когда иранская делегация на переговорах настаивала на своем праве на обогащение урана.

По данным агентства, с начала года Иран и США провели три раунда переговоров по ядерной программе, в которых посредником выступал Оман. Третий раунд завершился 26 февраля, обе стороны заявили о прогрессе.

Однако 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и военным базам США на Ближнем Востоке.

США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики.

Эскалация конфликта произошла несмотря на прошедший в Женеве раунд переговоров по ядерному досье.

Иранские военные в ответ разбомбили базы США в Персидском заливе и Ираке.