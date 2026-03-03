Путин указал на сопротивление госкомпаний казначейскому сопровождению

Tекст: Вера Басилая

Путин обсудил вопросы финансового контроля на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин поделился наблюдением, что государственные корпорации нередко выступают против участия ведомства в их деятельности.

«Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании – не всегда, но частенько – сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений», – заметил президент.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Артюхиным поручил принять дополнительные меры для повышения эффективности системы ценообразования в Министерстве обороны.

До этого Путин признался в сложности борьбы с бюрократией при решении жизненно важных вопросов.