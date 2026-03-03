Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства России

Артюхин заявил о поступлении первых цифровых рублей на счета казначейства

Tекст: Вера Басилая

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин проинформировал президента Владимира Путина о первых поступлениях цифровых рублей на счета ведомства. Он уточнил, что первый платеж был совершен для оплаты административного штрафа одним человеком, сумма поступления составила полторы тысячи рублей в цифровых рублях, сообщается на сайте Кремля.

Артюхин отметил, что пилотирование работы с цифровым рублем было проведено в прошлом году по поручению президента. С 1 января текущего года казначейство готово принимать платежи в бюджеты бюджетной системы в цифровых рублях.

В настоящее время казначейство совместно с Банком России и Минфином определяет приоритетные направления расходования средств с использованием платформы цифрового рубля.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство и Центробанк вскоре начнут активное тестирование инфраструктуры цифрового рубля.

Напомним, в июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты в торговле.

