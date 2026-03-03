Крупные подозрительные ставки предшествовали атаке на Иран

Атаке на Иран предшествовали крупные подозрительные ставки на Polymarket

Tекст: Тимур Шайдуллин

Несколько крупных подозрительных ставок были сделаны на американской платформе прогнозов Polymarket прямо перед атакой США и Израиля на Иран, пишет Financial Times.

По данным издания, 13 криптокошельков поставили более 66,9 тыс. долларов на вероятность удара по Ирану до 28 февраля, причем примерно половина ставок была совершена за шесть часов до начала операции.

Отмечается, что большинство счетов было создано на Polymarket буквально за несколько дней до событий. Журналисты указывают: «Несколько необычно больших и своевременных ставок, которые принесли прибыль в размере 330 тыс. долларов, были сделаны перед атакой США на Иран». В результате пользователи получили суммарно около 25,5 млн рублей.

На ваш взгляд Сколько продлится операция США против Ирана? 1-3 дня

Неделю

Месяц

Полгода

Год

Более года

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Издание считает, что подобные платформы, использующие анонимные счета и криптовалюты, создают риски для безопасности конфиденциальных данных и дают инсайдерам шанс получить прибыль на фоне крупных событий. По информации Financial Times, Пентагон, Белый дом и сама Polymarket не предоставили комментариев журналистам газеты.

Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Иран ответил атаками по израильским и американским военным объектам на Ближнем Востоке. В ходе нападения погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.

Накануне стало известно, что анонимные пользователи криптоплатформы Polymarket заработали около 1,2 млн долларов на ставках о сроках начала военной операции США против Ирана.

При этом, эксперты отмечали, что при сохранении нынешней тактики войны у иранцев остается шанс прийти к мирному соглашению на выгодных для себя условиях. Как писала газета ВЗГЛЯД, российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана.