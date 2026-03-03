Казначейство начало автоматически отслеживать траты по гособоронзаказу

Tекст: Вера Басилая

Руководитель ведомства Роман Артюхин доложил Владимиру Путину о начале работы системы контроля расходов. Процесс мониторинга средств, выделенных на оборону, стартовал в 2026 году, сообщается на сайте Кремля.

«Гособоронзаказ. Серьезная задача, которая была поставлена перед нами, вступили в силу поправки по вашему поручению в закон о гособоронзаказе. И с этого года мы приступили к автоматизированному мониторингу использования средств гособоронзаказа», – заявил чиновник.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл эту службу ключевым органом в работе с бюджетом. В ноябре Артюхин также обсуждал вопросы повышения эффективности государственных трат и цифровые инструменты с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителем Федерального казначейства.