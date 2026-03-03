Более полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью Мax

Tекст: Вера Басилая

Более 500 тыс. россиян закрыли больничный лист через онлайн-консультацию врача в национальном мессенджере Мax, передает VK. Для этого пользователям достаточно пройти видеоконсультацию и получить уведомление о готовности документа в чат-боте «Госуслуги» в приложении.

Для поиска сервиса медицинских услуг в Мax необходимо воспользоваться поиском по официальным чат-ботам с верификационной галочкой. При первом использовании потребуется согласие на обработку персональных данных и авторизация через Госуслуги.

Ранее 86 регионов России при поддержке Минздрава России внедрили сервисы записи на прием к врачу в Мax. В феврале более четырех миллионов россиян воспользовались возможностями мессенджера для записи, переноса или отмены приема к врачу.

Наиболее активно сервис использовали жители Московской области, Петербурга и Татарстана. В этих регионах работают чат-боты «Цифровой помощник Денис», «Служба 122 СПб» и «Госуслуги Республики Татарстан».

