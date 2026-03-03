В районе Дохи прогремели взрывы

Tекст: Ольга Иванова

В районе столицы Катара, города Доха, прогремели взрывы, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP. О характере и причинах происшествия на данный момент информации нет.

Сообщается, что взрывы произошли в непосредственной близости от городской черты, однако подробностей о пострадавших или ущербе пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Катара с конца февраля уничтожили значительное количество ракет и беспилотников, отражая массированные удары со стороны Ирана. Иранские военные выпустили несколько ракет по американской военной авиабазе Шейх Иса в Бахрейне.