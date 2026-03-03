Цены на газ в Европе резко выросли

Шойгу подсчитал ежедневные потери при перекрытии Ормузского пролива

Tекст: Тимур Шайдуллин

Убытки от перекрытия Ормузского пролива за один день составляют до 7 млрд долларов. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отметив значимость пролива для мировой экономики, передает ТАСС.

«По оценкам, один день перекрытия пролива – это примерно 7 млрд долларов убытков всем», – заявил Шойгу, подчеркивая, что конфликт на Ближнем Востоке был начат без осознания последствий.

Он выразил мнение, что архитектура международной безопасности разрушается по всем направлениям, и отметил отсутствие четкого понимания у инициаторов войны, к чему приведет их политика. По его словам, «идет разрушение архитектуры безопасности. Причем по всем направлениям».

Комментируя действия США и Израиля против Ирана, Шойгу заявил, что подобные атаки уже не требуют даже формального повода. По его словам, «мы дошли до того, что и пробирки уже не надо. Уже даже и слов не надо никаких».

Шойгу назвал агрессию против Ирана беспрецедентным пренебрежением международным правом и отметил, что роль ООН в регулировании подобных конфликтов заметно снизилась за последние 15-20 лет.

Напомним, с начала атак в результате ударов США и Израиля в Иране погибли 1 230 человек.