  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 83 украинских БПЛА
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Испания мстит США за старые поражения
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи
    Трамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
    3 марта 2026, 13:59 • Новости дня

    Орбан потребовал от Еврокомиссии обязать Киев запустить «Дружбу»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу», подчеркнув угрозу энергобезопасности ЕС.

    Орбан сообщил, что отправил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием заставить Украину возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Киев обязан соблюдать соглашения с Евросоюзом и не создавать угрозу для энергетической безопасности стран ЕС, передает ТАСС.

    В видеообращении, показанном телеканалом М1, Орбан напомнил, что ранее вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо предложил отправить на Украину экспертов для проверки технического состояния трубы. По словам Орбана, Зеленский ответил «цинично», заявив, что Венгрия и Словакия должны быть благодарны Украине за транзит в последние годы. «Зеленский также заявил, что не намерен открывать нефтепровод», – отметил Орбан, добавив, что это нарушает прежние соглашения между Украиной и ЕС.

    Орбан продемонстрировал копию письма, направленного в Еврокомиссию, и сообщил, что Венгрия не поддержит ни одно решение ЕС в пользу Украины, пока транзит нефти не будет восстановлен.

    Раннее президент Украины Владимир Зеленский увязал возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» с прекращением боевых действий.

    Венгрия заявила о блокировке 20-го санкционного пакета Евросоюза против России, пока Украина не возобновит поставки нефти по «Дружбе».

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти из-за остановки транзита трубопроводом на фоне действий Киева.

    5 марта 2026, 21:21 • Новости дня
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.

    Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.

    Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.

    Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.

    Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.

    При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.

    Комментарии (3)
    5 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»

    Орбан: Венгрия использует политическую и финансовую силу против Киева для запуска «Дружбы»

    Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении добиться от Киева возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с помощью политических и финансовых мер.

    Венгрия не намерена идти на компромиссы с Киевом и будет добиваться возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» силой, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Он уточнил, что речь идет не о военной, а о политической и финансовой силе, которую Будапешт намерен применить в отношении украинских властей, передает ТАСС.

    По словам Орбана, его правительство будет настаивать на прекращении нефтяной блокады и рассматривает ситуацию как «битву с Украиной». «Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой», – заявил премьер-министр, выступая в Торгово-промышленной палате страны.

    Он подчеркнул, что Украина обязана восстановить работу трубопровода и выполнять условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом, не препятствуя энергоснабжению стран ЕС. Орбан заверил, что Венгрия не боится подобных противостояний и будет настаивать на своих требованиях.

    Напомним, что российская нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу «Дружба» с 27 января. Будапешт ранее заявлял, что технических препятствий для поставок нет, а блокировка осуществляется Киевом по политическим мотивам. В ответ на это Венгрия ограничила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала выделение ей военного кредита от ЕС на 90 млрд евро. Также правительство страны пообещало не поддерживать никакие решения Евросоюза в пользу Украины до возобновления транзита нефти.

    Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.

    Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

    Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.


    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    Индия увеличила закупки российской нефти
    Индия увеличила закупки российской нефти
    @ Sivaram Venkitasubramanian/NurPhot/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке Индия вновь увеличила закупки российской нефти – два танкера c 1,4 млн баррелей Urals изменили маршрут и разгружаются в портах страны на текущей неделе, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, поставки российской нефти снова направляются в Индию на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По данным сервисов слежения за судами Kpler и Vortexa, два танкера с суммарным грузом около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, ранее обозначавшие пунктом назначения Восточную Азию, теперь идут в индийские порты и должны прибыть туда на этой неделе.

    Танкер Odune, способный перевозить до 730 тыс. баррелей, уже пришёл в порт Парадип на восточном побережье Индии. Второй танкер, Matari, с грузом более 700 тыс. баррелей, ожидается в порту Вадинар на западе страны в четверг. Оба судна ранее находились под санкциями Британии и Евросоюза.

    Как отмечает издание, в последние недели индийские нефтепереработчики сокращали закупки российской нефти из-за опасений осложнить торговые переговоры с Вашингтоном, что заставило Москву искать новых покупателей в Китае. Однако война на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива увеличили риски нехватки сырья, и Индия снова возвращается к российским поставкам.

    По данным источников, еще одно судно – Indri, также ранее следовавшее к Сингапуру, резко изменило курс и теперь идет в Индию с грузом в 730 тыс. баррелей Urals. Его, как и остальные два судна, санкционировали власти Британии и Евросоюза в прошлом году.

    Представители компаний-владельцев и управляющих танкерами, зарегистрированных в Азербайджане и Гонконге, не дали комментарии относительно смены направления поставок нефти.

    Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова нарастить объем поставок нефти в Китай и Индию, если появится дополнительный спрос.

    Кроме того, Новак сообщил, что в Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке.

    На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    Комментарии (18)
    5 марта 2026, 19:15 • Новости дня
    В Госдуме заявили о реальной угрозе Орбану из Киева

    Депутат Чепа предупредил о реальной угрозе Орбану из Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева после блокировки кредита ЕС Украине, причём украинские спецслужбы ранее уже связывали с атаками на мировых лидеров, считают в Госдуме.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может находиться в реальной опасности из-за угроз, поступающих со стороны Киева, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, украинские спецслужбы уже принимали участие в покушениях на мировых лидеров, и ситуация становится особенно актуальной на фоне событий, связанных с Венесуэлой и Ираном.

    Чепа заявил: «Я думаю, грозит». Так депутат прокомментировал угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Орбана после блокировки Венгрией кредита ЕС Украине на 90 млрд евро.

    Он также подчеркнул, что по определенной информации, украинские спецслужбы были причастны к покушению на президента США Дональда Трампа, а человек, совершивший попытку покушения, находился на Украине и контактировал со спецслужбами этой страны.

    По мнению Чепы, Вооруженные силы Украины часто вербуют людей для совершения терактов за незначительные суммы. При этом парламентарий отметил, что европейские лидеры, вероятнее всего, не дадут Владимиру Зеленскому открытую санкцию на покушение на Орбана, но вполне могут проигнорировать такое развитие событий.

    Он напомнил, что европейские политики остались безучастными к информации о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. Чепа подчеркнул, что в Европе часто закрывают глаза на возможность применения различного рода «грязного оружия» и любые потенциальные инциденты.

    Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что передаст адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины, если венгерский премьер продолжит блокировать помощь.

    Напомним, до этого Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против двадцатого пакета санкций против России. А Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, говоря о невозможности прокачки сырья по трубопроводу «Дружба».


    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского

    Фицо отказался верить словам Зеленского о «Дружбе»

    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.

    Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.

    Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.

    Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.

    Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».

    Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.

    Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    Зеленский назвал восстановление «Дружбы» помощью Орбану на выборах

    Зеленский: Восстановление «Дружбы» может помочь Орбану на выборах

    Зеленский назвал восстановление «Дружбы» помощью Орбану на выборах
    @ EPA/ZSOLT SZIGETVARY/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский сообщил, против ремонта нефтепровода «Дружба», поскольку это поможет премьеру Венгрии Виктору Орбану успешно провести выборы.

    Владимир Зеленский заявил, что настроен против восстанавления работоспособности нефтепровода «Дружба», поскольку это может усилить позиции премьера Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления перед украинской прессой Зеленский прямо сказал: «Я бы его (трубопровод «Дружба» – ред.) не восстанавливал... потому что это российская нефть... а мы эту нефть должны дать Орбану, потому что он, бедненький, без этой российской нефти не может выиграть выборы?».

    Президент Украины также напомнил, что страна находится в состоянии конфликта с Россией, и подчеркнул, что возобновление экспорта нефти по этому маршруту напрямую связано с позицией Будапешта и интересами венгерского руководства.

    Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.

    Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

    Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.


    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины выступил с угрозой в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заблокировавшего предоставление финансового кредита от Евросоюза Украине, намекнув на возможную передачу его адреса военным.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление после решения Будапешта заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза. Он заявил: «Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», цитирует Зеленского РИА «Новости».

    Как отмечает агентство, Зеленский вел речь о венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Ранее Зеленский уже не раз допускал неуважительные высказывания в адрес Орбана, в частности после заявлений главы венгерского правительства о нецелесообразности приема Украины в ЕС. Венгерский премьер также критиковал западных политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на коррупцию на Украине и преувеличивают успехи Киева в проведении реформ.

    Премьер Венгрии также подчеркивал, что венгерские деньги должны использоваться для развития собственной страны, а не идти, как он выражался, «на позолоченные ванные украинских олигархов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники рассчитывали на завершение переговоров с Будапештом по разблокировке кредита для Киева к 1 марта.

    Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, утверждая о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу.


    Комментарии (5)
    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    Комментарии (12)
    5 марта 2026, 18:28 • Новости дня
    Будапешт раскритиковал протест Украины после освобождения Россией двух венгров

    Венгрия раскритиковала протест Украины после освобождения Россией двух венгров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии резко высказался о реакции Киева на освобождение Россией двух мобилизованных венгров из Закарпатья, раскритиковав украинские власти.

    Украина утратила здравый смысл – с таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА «Новости». Поводом стала реакция Киева на освобождение Россией двух пленных закарпатских венгров, которые ранее были мобилизованы в вооруженные силы Украины.

    Как сообщает агентство MTI, Сийярто резко прокомментировал решение МИД Украины вызвать венгерского дипломата для разъяснений. По его словам, Киев «практически полностью утратил здравый смысл, рассудительность или, говоря откровеннее, у украинцев практически кончилось лекарство».

    МИД Украины накануне вечером выразил протест по поводу передачи Будапешту двух граждан Украины, этнических венгров, которых ранее мобилизовали в ряды ВСУ. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин освободил и передал Будапешту двух венгров, которые были насильно мобилизованы на Украине и попали в плен к российской армии.

    Ранее посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызывали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Венгрия: Угрозы Зеленского в адрес Орбана вышли за рамки допустимого

    В Венгрии заявили о недопустимости угроз Зеленского Орбану из-за кредита Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель венгерского правительства резко осудил резкие заявления Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана, связанные с блокировкой кредита Евросоюза.

    Угрозы и шантаж президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вышли за рамки допустимого, заявил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, пишет РИА «Новости». Он отметил, что Зеленский начал угрожать Орбану встречей с бойцами ВСУ из-за блокировки очередного кредита от Евросоюза для Украины, который составил бы 90 млрд евро.

    Золтан Ковач в своем заявлении подчеркнул: «Эти угрозы и шантаж от Зеленского вышли далеко за все допустимые рамки. Когда кто-то угрожает передать адрес человека украинским военным просто потому, что он не поддерживает очередной пакет вооружений на 90 миллиардов евро, – это не дипломатия, это открытая угроза».

    По словам Ковача, венгерская сторона расценивает подобные заявления как недопустимые и подчеркивает, что Венгрия вправе самостоятельно принимать решения относительно поддержки Украины и распределения финансовой помощи из бюджета Евросоюза.

    Ранее Венгрия не раз выступала против коллективных кредитов для Украины, призывая к учету национальных интересов и необходимости прямых переговоров между Будапештом и Киевом по ряду вопросов. Официальный Будапешт также неоднократно отмечал, что поддержка Украины не должна осуществляться путем шантажа или угроз со стороны ее руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины.

    Позже первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после этого Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева, тем более что ранее украинские спецслужбы уже связывали с атаками на мировых лидеров.


    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    «По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Военное командование Ирана опровергло закрытие Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Иран не предпринимал мер по закрытию Ормузского пролива и продолжает обеспечивать взаимодействие с судами, проходящими через этот стратегически важный морской путь, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари.

    По словам Хейдери, Иран не закрывал Ормузский пролив и продолжает поддерживать взаимодействие с судами, проходящими через этот стратегически важный морской путь, передает РИА «Новости».

    «Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам», – заявил Хейдери.

    На фоне этих заявлений, по данным сервиса MarineTraffic, вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива стоят на якоре порядка 52 судов, из которых 39 – это контейнеровозы. Кроме того, среди них зафиксированы три танкера, а остальные суда относятся к специальным назначениям, в числе которых буксиры.

    Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и товаров.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    10 комментариев

    Ранее заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде сообщил об установлении полного контроля над Ормузским проливом.

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через эту зону.

    Глава компании-оператора иракских портов Фархан аль-Фартуси сообщил, что цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров.

    Иранские военные сообщили о поражении более десяти судов, включая танкеры, в Ормузском проливе после нападения США и Израиля.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 00:30 • Новости дня
    Сийярто назвал «выходом за рамки» угрозы Зеленского в адрес Орбана

    Tекст: Катерина Туманова

    Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – это «выход за все возможные рамки», высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Это выходит за все рамки. И это Украина. Это та самая «культура», которая исходит из Киева. И это тот человек, которым восхищается Брюссель, и та страна, которую они хотят как можно быстрее ввести в Европейский союз», – пристыдил Украину Сийярто в соцсети Х.

    Венгерский министр подчеркнул, что никто не смеет угрожать Венгрии или её премьер-министру, а также шантажировать Будапешт только потому, что он отказывается платить за войну на Украине и более завышенные цены на энергоносители из-за Киева.

    «Не важно, сколько угроз он шлет в наш адрес, не важно, насколько тесно он сотрудничает с фон дер Ляйен и Манфредом Вебером, политическим союзником партии «Тиса», в Брюсселе, мы не позволим им втянуть Венгрию в войну», – подытожил Сийярто.

    Напомним, в четверг, 5 марта, Владимир Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины. Позже первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после этого Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева, тем более ранее украинские спецслужбы уже связывали с атаками на политических лидеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями. Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода в обход Украины. Будапешт раскритиковал протест Украины после освобождения Россией двух венгров.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 11:20 • Новости дня
    КСИР заявил о блокировке Ормузского пролива для судов США и ЕС

    Иран запретил проход судов США, Израиля и Европы через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили о запрете для судов США, Израиля и европейских стран проходить через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.

    Ормузский пролив полностью контролируется Ираном, и суда из США, Израиля и европейских стран не смогут пройти через него, передает РИА «Новости». Об этом официально заявила служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции.

    В сообщении отмечается, что любые военные, торговые и другие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и их союзниками, не получат разрешения на проход.

    «Военные, торговые и прочие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и теми, кто их поддерживает, не получат разрешение на передвижение, а в случае обнаружения непременно будут атакованы», – говорится в заявлении КСИР.

    Ранее стало известно, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    10 комментариев

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через эту зону.

    Глава компании-оператора иракских портов Фархан аль-Фартуси сообщил, что цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров.

    Иранские военные заявили о поражении более десяти судов, включая танкеры, в Ормузском проливе после нападения США и Израиля.

    Военные Ирана уничтожили более 10 нефтяных танкеров в этом районе.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 05:09 • Новости дня
    Пушков объяснил, как США подорвали свои нефтяные санкции против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политика Вашингтона в районе Ормузского пролива привела к фактической отмене ограничений против российского энергетического сектора, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Американские власти своими шагами свели на нет эффективность ограничительных мер, введенных против российской нефтяной отрасли, пояснил сенатор в своем Telegram-канале.

    Он указал на прямую связь между ситуацией в стратегически важном морском коридоре – Ормузском проливе – и провалом санкций.

    «Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», – подчеркнул политик.

    Корпус стражей исламской революции заявил о блокировке Ормузского пролива для судов США и Евросоюза. Министерство финансов США ранее ввело санкции против компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Комментарии (0)
    Главное
    Суд отправил Цаликова под домашний арест
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    ФАС посчитала размещение рекламы в Telegram нарушением закона
    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян
    Зеленский назвал восстановление «Дружбы» помощью Орбану на выборах
    Ромашина: Российские паралимпийцы в отличной форме
    Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян