Орбан потребовал от Еврокомиссии обязать Киев запустить «Дружбу»

Tекст: Елизавета Шишкова

Орбан сообщил, что отправил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием заставить Украину возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Киев обязан соблюдать соглашения с Евросоюзом и не создавать угрозу для энергетической безопасности стран ЕС, передает ТАСС.

В видеообращении, показанном телеканалом М1, Орбан напомнил, что ранее вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо предложил отправить на Украину экспертов для проверки технического состояния трубы. По словам Орбана, Зеленский ответил «цинично», заявив, что Венгрия и Словакия должны быть благодарны Украине за транзит в последние годы. «Зеленский также заявил, что не намерен открывать нефтепровод», – отметил Орбан, добавив, что это нарушает прежние соглашения между Украиной и ЕС.

Орбан продемонстрировал копию письма, направленного в Еврокомиссию, и сообщил, что Венгрия не поддержит ни одно решение ЕС в пользу Украины, пока транзит нефти не будет восстановлен.

Раннее президент Украины Владимир Зеленский увязал возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» с прекращением боевых действий.

Венгрия заявила о блокировке 20-го санкционного пакета Евросоюза против России, пока Украина не возобновит поставки нефти по «Дружбе».

Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти из-за остановки транзита трубопроводом на фоне действий Киева.