Массовые протесты охватили США после ударов по Ирану

Жители почти 40 городов США осудили военную операцию против Ирана

Tекст: Мария Иванова

Демонстрации против действий американских и израильских военных охватили почти 40 городов, сообщает телеканал ABC-7.

Организаторами выступлений стало объединение из 30 различных общественных организаций. Несмотря на разные приоритеты, активисты единогласно осудили операцию на Ближнем Востоке.

Участники акций заявили, что готовы протестовать «сколько потребуется». Демонстранты считают силовые действия союзников в отношении исламской республики неоправданными, отмечает ТАСС.

Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским объектам, включая Тегеран, 28 февраля, объяснив это якобы исходящими ракетной и ядерной угрозами. В результате атак погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов на израильской территории. Также ударам подверглись американские цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции заявил о гибели и ранении около 200 американских военных в результате ответных атак.