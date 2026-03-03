Минтранс поручил авиакомпаниям подготовить вывозные рейсы до 7 марта

Tекст: Ольга Иванова

Заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин поручил авиакомпаниям подготовить план-график вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта, передает РИА «Новости».

По его словам, ведомство будет оперативно обращаться к авиационным властям других государств для согласования перелетов и ускорения процедур.

В Минтрансе сообщили, что 3 марта российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана, чтобы вывезти около 4,5 тыс. пассажиров в Россию. Основными направлениями станут Москва, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

Минтранс РФ подчеркнул, что авиакомпании должны быстро информировать пассажиров и оказывать им всю необходимую поддержку. Потешкин особо отметил: «Обращаю внимание перевозчиков, что звонки в ваши колл-центры должны быть бесплатными, пассажиров необходимо оперативно информировать и оказывать им поддержку в полном объеме».

Как писала газета ВЗГЛЯД, временное закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной сложившейся ситуации стали ограничения из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.