    Испания мстит США за старые поражения
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи
    Трамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
    3 марта 2026, 13:45 • Новости дня

    Пентагон объявил конкурс на создание автономного грузового судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдел оборонных инноваций (DIU) Военного министерства США объявил о проведении конкурса на закупку автономных грузовых судов, которые будут использоваться для снабжения прибрежных зон боевых действий.

    Отдел оборонных инноваций Военного министерства США объявил конкурс на создание автономных грузовых судов для снабжения прибрежных зон боевых действий, передает ТАСС.

    В опубликованном госконтракте отмечается, что военное ведомство сталкивается с логистическими трудностями в прибрежных конфликтных районах, где возрастают угрозы, способные подорвать транспортные узлы и логистические цепочки.

    В течение 180 дней после заключения контракта Пентагон рассчитывает получить роботизированное судно с грузоподъемностью не менее 9 тонн и скоростью от 12 морских узлов, что эквивалентно примерно 22,2 км/ч. Судно должно быть пригодно для перевозки различных типов грузов, включая наливные, и иметь возможность транспортировать контейнеры для ВМС США или стандартные коммерческие контейнеры.

    Важным требованием стала способность судна автономно или дистанционно выполнять транзитные и портовые операции, не сбиваться с курса даже при слабом или полностью отсутствующем сигнале. Кроме того, в случае угрозы вмешательства со стороны судно должно иметь функцию дистанционного затопления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США представили нового робота-истребителя, способного изменить подход к применению авиации. Американская компания разработала систему управления роями дронов, способных действовать в воздухе, на земле и под водой. Власти США планируют использовать сеть роботизированных средств для наблюдения за Ираном.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    4 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    @ ГУР министерства обороны Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    4 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные на брифинге в Капитолии указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed из-за особенностей их полета.

    Системы противовоздушной обороны США не способны перехватить все иранские ударные дроны Shahed, передает CNN. Об этом военные сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии. Представители администрации Трампа подчеркнули, что иранские беспилотники представляют значительную угрозу.

    Министр войны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Shahed оказались опаснее, чем ожидали в Пентагоне. Причиной названы их малозаметность, низкий полет и небольшая скорость.

    Во вторник прошел брифинг для членов конгресса. Законодатели задали множество вопросов Пентагону и ЦРУ относительно целей и перспектив операции США против Ирана.

    Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер после брифинга выразил мнение, что страна рискует вновь оказаться втянутой в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, при этом отсутствует реальная угроза национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Ранее иранские военные нанесли удар ракетами Qadr и Talaiyeh по эсминцу США в Индийском океане. Эти удары повредили системы связи и радиолокации на семи американских базах в странах региона.

    А советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран больше не собирается вести переговоры с США и готов продолжать военные действия столько, сколько потребуется.


    4 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    США запустили МБР Minuteman III

    США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    США запустили МБР Minuteman III
    @ Staff Sgt. Joshua LeRoi/U.S. Space Force/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.

    Плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был осуществлен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ракета не имела боевого оснащения и была оборудована двумя испытательными возвращаемыми аппаратами.

    Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй заявила: «Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США».

    В ходе испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные результаты будут использоваться для оценки точности и надежности системы Minuteman III, а также для дальнейшего совершенствования американских стратегических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме пообещали начать диалог с Россией о новом договоре, который должен заменить ДСНВ. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать вопросы по ДСНВ с Москвой. Эксперт-американист отметил, что Вашингтон до сих пор не определился с позицией по будущему стратегических соглашений.

    5 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова

    Бывшему замглавы Минобороны Цаликову предъявили обвинения по 16 эпизодам

    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова
    @ Алексей Майшев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая создание преступного сообщества и крупные хищения в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.

    В отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в создании преступного сообщества. В Следственном комитете заявили РИА «Новости», что участники сообщества с 2017 по 2024 год совершили хищения бюджетных средств, их легализацию и взяточничество. Цаликов задержан, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.

    «Цаликову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Работал в системе МЧС России, где прошел путь до первого заместителя министра. В 2012 году перешел в Министерство обороны РФ, а с 2015 по июнь 2024 года занимал должность первого заместителя министра обороны. Награжден рядом государственных наград, в том числе является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С сентября 2024 года – депутат Верховного Хурала Республики Тыва.

    Ранее Цаликов дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года.


    5 марта 2026, 21:21 • Новости дня
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.

    Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.

    Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.

    Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.

    Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.

    При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.

    5 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины

    Полянский сообщил о признании ЕС опасности проникновения оружия с Украины

    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы.

    Европейская комиссия признала риск нелегального ввоза оружия с Украины в страны Евросоюза. На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред России Дмитрий Полянский заявил, что эксперты ЕС в рабочем документе к новой директиве по борьбе с незаконным трафиком оружия указали на возможность появления миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о том, что оружие, поставляемое на Украину, может быть разворовано и в итоге использоваться против европейцев. Дипломат заявил: «Сколько раз мы предупреждали о том, что поставляемое на Украину оружие разворовывается при прямом попустительстве нынешней власти и скоро начнет стрелять в самих европейцев? Этой проблемой наконец-то озаботилась Еврокомиссия».

    По информации Еврокомиссии, с 2022 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия на Украине увеличилось на 5000%. Полянский напомнил, что закупка вооружения для Киева финансируется за счет европейских налогоплательщиков.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине украдено почти полмиллиона единиц оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    ОБСЕ проигнорировала сообщения о планах по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    5 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Эксперты назвали инцидент с дронами в Нахичевани возможной провокацией против Ирана

    Политолог Лукьянов: Баку может усилить военное присутствие в Нахичевани после инцидента с БПЛА

    Эксперты назвали инцидент с дронами в Нахичевани возможной провокацией против Ирана
    @ Chen Junfengmulatuofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар дронов по Нахичевани может оказаться как случайностью на фоне масштабной эскалации, так и целенаправленной провокацией. Однако Азербайджан, равно как и Турция, постараются избежать вовлечения в конфликт, действуя максимально сдержанно. Также в качестве ответной меры Баку может усилить военное присутствие в Нахичевани. Такое развитие событий допустили в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Тимофей Бордачев.

    «Когда начинается крупная акция с элементами авантюризма, расползание насилия и боевых действий практически неизбежно», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай». Он отметил, что Иран – исходя из соотношения сил – не может одержать победу в конфликте военным путем.

    «Единственный выход в такой ситуации – это создание нетерпимого хаоса вокруг: в том числе в Персидском Ормузском проливах, – чтобы цена этой дестабилизации ударила по атакующим, прежде всего США и их союзникам. Чем больше вокруг инцидентов, тем выше градус», – добавил собеседник.

    Вместе с тем, судить о том, была ли это намеренная атака Ирана по Азербайджану или это случайность, не представляется возможным, заметил Лукьянов. «Ответит ли Баку? Влезать в конфликт активным образом – чрезвычайно рискованно», – рассуждает политолог. Впрочем, он допускает, что азербайджанская сторона использует произошедшее в своих интересах.

    «Например, власти республики могут усилить присутствие ВС Азербайджана в регионе, – предположил эксперт. – Переброска возможна сухопутным маршрутом через территорию Армении. Пойдет ли на это Баку, и последует ли ответ Еревана в таком случае?».

    Схожей точки зрения придерживается Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». По его мнению, падение дронов может быть случайностью. «Когда присутствует такая военная сумятица, иногда происходят такого рода инциденты», – отметил он. В то же время, можно допустить, что произошедшее – провокация, добавил собеседник. «Я не стал бы полностью исключать ни того, ни другого», – сказал политолог.

    Также Бордачев усомнился в том, что Азербайджан будет предпринимать резкие шаги в отношении Ирана. По его мнению, Баку постарается вести себя максимально сдержано, равно как и Турция – чтобы избежать вероятности быть втянутыми в конфликт.

    «Американцы то уйдут, Израиль тоже неизвестно, насколько жилец в долгосрочной перспективе, а тюркам с персами еще жить бок о бок», – указал Бордачев в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, полагает, что удар БПЛА – спецоперация американцев по втягиванию в противостояние с Ираном Азербайджана. По его мнению, цель – блокировать Исламскую республику со стороны Каспия. «С большой долей вероятности для атаки могли быть использованы геранеподобные дроны, запущенные из акватории Черного моря. Впрочем, для запуска могла также использоваться территория Армении, где сегодня находятся мощные резидентуры Израиля и США», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Ранее в четверг в Азербайджане сообщили о падении дронов, запущенных с территории Ирана. Как уточнили в азербайджанском МИД, один из БПЛА упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки зданию аэропорта был нанесен ущерб, а двое гражданских лиц получили ранения.

    В министерство иностранных дел был вызван чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу, чтобы выразить протест и вручить соответствующую ноту, сообщили в ведомстве. «Мы требуем от Исламской республики Иран в кратчайшие сроки прояснить инцидент, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», – говорится в заявлении МИД.

    В минобороны республики подчеркнули, что инцидент не останется без ответа. «Министерство обороны готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры», – отметили в ведомстве.

    Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту удара беспилотниками. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что расценивает удар как теракт против республики. По его мнению, целью были гражданские объекты.

    «Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне», – сказал политик, выступая на заседании совета безопасности. Вооруженным силам Азербайджана поручили подготовить и осуществить ответные меры после атаки Ирана на Нахичевань, подчеркнул Алиев. Он также добавил, что республика не собирается принимать участие в операциях против Ирана.

    В свою очередь генштаб ВС Ирана отверг обвинения в запуске дронов. «Исламская республика, уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск БПЛА в сторону Азербайджана», – говорится в заявлении, его цитирует РИА «Новости». По версии Тегерана, атаку совершил Израиль, чтобы испортить отношения между исламскими государствами.

    Накануне минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили летевшую по баллистической траектории ракету, которая была запущена из Ирана. Она направлялась в сторону республики после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Обломки боеприпасов упали в районе Дертиол провинции Хатай. Анкара заявила о готовности к ответным действиям.

    «Наша решимость и возможности по обеспечению безопасности нашей страны и нашего любимого народа находятся на самом высоком уровне. Все необходимые меры по защите нашей территории и воздушного пространства будут предприняты без колебаний. На любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права», – подчеркнул глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

    По данным The New York Times, целью выпущенной баллистической ракеты была военная база Инджирлик, где размещен «значительный контингент» ВВС США. Тегеран тоже отверг обвинения. Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и не запускали ракет по ее территории, сказано в заявлении военнослужащих, которое приводит канал AsharQ.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский F-15, информация поступила от местного агентства без уточнения деталей происшествия.

    Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, передает Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.

    «Еще один американский истребитель F-15 был сбит системой ПВО армии Ирана», – говорится в сообщении.

    Других подробностей, включая место и обстоятельства произошедшего, не приводится.

    Отмечается, что официальных комментариев от властей Ирана или США на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    В районе иракской базы Виктория был поражен американский самолет Palm Jet, а взлетно-посадочная полоса аэродрома выведена из строя.

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за этот инцидент.

    4 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Украинский солдат сравнил обращение в плену и в ВСУ

    Пленный ВСУ: ВС России обращаются с нами лучше, чем инструкторы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.

    Российские военные относятся к украинским пленным лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах, заявил пленный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Охрименко. По его словам, после пленения на краснолиманском направлении бойцы группировки «Запад» выдали им одежду, пищу, воду и сигареты, передает ТАСС.

    Охрименко подчеркнул: «В плену одели, кормят, поят, сигареты дают. Относятся хорошо, лучше, чем наши сержанты и эти инструкторы. Если есть возможность, идите в СЗЧ (самовольное оставление части). Если уже на позиции, бросайте оружие и сдавайтесь. Не обижают».

    Он отметил, что сдался в плен добровольно вместе с сослуживцем. По словам Охрименко, когда они приняли решение сдаться, другие украинские военнослужащие попытались уничтожить их с помощью FPV-дронов.

    Ранее другой украинский военнопленный заявил, что подразделения ВСУ с помощью дронов уничтожают своих бойцов, решивших сдаться российским военным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские десантные подразделения потеряли статус элитных из-за набора неподготовленных новобранцев с плохим здоровьем. До этого Владимир Зеленский признал падение боевого духа и усталость в рядах ВСУ.


    4 марта 2026, 20:29 • Новости дня
    Эксперт: Преемник аятоллы Хаменеи попадет под прицел Израиля и США

    Политолог Ципис: США и Израиль попытаются ликвидировать нового верховного лидера Ирана

    Эксперт: Преемник аятоллы Хаменеи попадет под прицел Израиля и США
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Моджтаба Хаменеи в случае назначения новым верховным лидером Ирана будет проводить курс погибшего отца и не отступит от идеи обретения ядерного оружия, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. По его мнению, следующий месяц станет для Тегерана решающим. В среду в Иране запустили процесс выбора нового верховного лидера.

    «Если новым верховным лидером Ирана станет Моджтаба Хаменеи, то возможны два варианта развития событий. Он либо помирится с США, либо продолжит радикальный курс своего отца, что более вероятно, поскольку Вашингтон и Тель-Авив непременно захотят его ликвидировать. От идеи приобретения ядерного оружия он не откажется», – считает Саймон Ципис.

    По словам эксперта, следующий месяц окажется решающим. «Иран либо будет вынужден капитулировать, либо продержится несколько недель до того момента, когда американской военно-морской группе придется покинуть Персидский залив», – уточнил Ципис. По его мнению, когда президент США Дональд Трамп говорил, что операция против Ирана продлится не более 28 дней, он имел в виду, что у американцев к этому времени иссякнут боеприпасы.

    «Впрочем, возможно, США решатся высадить десант на территорию Ирана», – добавил спикер, напомнив, что французский авианосец «Шарль де Голль» также направляется в восточную часть Средиземного моря. «То есть Франция вступит в эту войну», – допустил Ципис.

    В среду в Иране запустили процесс выбора нового верховного лидера. Окончательное решение о преемнике Али Хаменеи объявит секретариат Совета экспертов. Этот консультативный орган отвечает за назначение высшего руководителя государства. В его состав входят 88 богословов-правоведов, которых избирают на восемь лет.

    Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, стал наиболее вероятным кандидатом в преемники власти. Об этом сообщила газета The New York Times. По информации источников издания, некоторые члены Совета экспертов выразили опасения, что это сделает его мишенью для ударов США и Израиля.

    Примечательно, что на фоне сообщений в прессе министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что любой новый лидер Исламской республики станет «целью для ликвидации». Кац поручил Армии обороны Израиля «подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения этой миссии».

    Трамп накануне отмечал, что худшим развитием событий в Иране станет приход к власти сторонников действующего политического режима. «Наверное, худший сценарий будет таким: мы сделали это (провели военную операцию в Иране), а потом придет кто-то такой же плохой, как и предыдущий... Такое может случиться. Мы этого не хотим», – сказал американский лидер.

    Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в иранском Мешхеде – одном из главных священных городов для мусульман-шиитов. Он является вторым сыном аятоллы Али Хаменеи и его жены Мансуры Ходжасте Багерзаде (оба убиты в результате нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года).

    Несмотря на то, что Хаменеи не занимал ранее официальных государственных должностей, западные СМИ нередко характеризовали его как одну из наиболее влиятельных фигур в иранской политической системе. Ему приписывают значительное влияние на структуры безопасности, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР) и добровольческие силы «Басидж».

    5 марта 2026, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как полицейские Сумской области стали «добровольцами» ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» ВС России в Сумской области узнали, как ВСУ пополняют истощенные ряды вояк – на этот раз очередь дошла до сотрудников МВД, из которых формируют «добровольцев» на фронт.

    «В Сумской области полицейских начали массово переводить в 35 отдельный полк НГУ. «Добровольцам» обещают различные должности в артиллерийских подразделениях нацгвардии, в частности в батарее «Арес», остальных направят в батальоны, участвующие в штурмовых действиях», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на этом направлении фронта бойцы за сутки силами армейской авиации, ВКС России и операторами ударных БпЛА ударили по скоплениям живой силы ВСУ и техники в районах Катериновки, Хотени, Мирополья, Никольского и села Новая Сечь.

    Штурмовики продвинулись в Сумском районе на восьми участках, в Глуховском на двух, за сутки общее продвижение составило до 250 м.

    На Харьковском направлении ВКС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Весёлого, Терновой, Колодезного, Верхней Писаревки, Песчаного и Пролетарского. На Волчанском направлении идут ожесточенные бои в Волчанских Хуторах, где штурмовики зачистили несколько домовладений.

    На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись на трех участках до 250 метров в лесном массиве в направлении села Весёлое. На Великобурлукском направлении штурмовики продолжают зачищать лесные массивы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 100 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о гуманитарной катастрофе в Константиновке ДНР. Подполье узнало, что юго-восток Украины стал считать себя «оккупированным Киевом». Обезглавленные тела солдат ВСУ нашли в подвалах под Харьковом.

    4 марта 2026, 03:34 • Новости дня
    США сообщили о 2 тыс. новых ударах по Ирану и уничтожении 17 кораблей

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные заявили об уничтожении двух тысяч иранских целей, включая семнадцать кораблей и подводную лодку, а также сотни пусковых установок.

    США продолжают наносить круглосуточные удары по Ирану, заявил глава Центрального командования генерал Брэдли Купер, передает РИА «Новости».

    В опубликованном видеообращении Купер отметил: «Мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану – от морского дна до космоса и киберпространства».

    По его словам, в рамках операции уже поражены около двух тысяч целей, а ранее сообщалось о 1,7 тысячи.

    Глава CENTCOM также сообщил, что американские военные уничтожили семнадцать иранских военных кораблей, включая подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина. Купер подчеркнул, что в данный момент в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе не осталось ни одного иранского судна.

    В ходе атаки, по утверждению Купера, были поражены сотни иранских пусковых ракетных установок, а также нанесен серьезный ущерб системам ПВО Ирана. В операциях задействованы американские бомбардировщики В-1, В-2 и В-52, которые наносили удары по объектам глубоко внутри Ирана, включая командные посты.

    США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, с 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    В результате одной из атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил убийство Хаменеи, назвав его нарушением всех норм морали и международного права. МИД РФ призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские бомбардировщики B-2 были задействованы для ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране.

    Израильские ВВС атаковали офис Совета экспертов в иранском городе Кум. Военные Израиля нанесли удары по исследовательскому центру Минзадехи.

    Пресс-служба КСИР заявила, что число погибших иранцев за четыре дня авиаударов США и Израиля превысило 700 человек, среди которых есть жертвы среди школьников и пациентов больниц.

    3 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Канада решила разделить контракт на подлодки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Канады рассматривают вариант с разделением многомиллиардного контракта на строительство новых подводных лодок для канадских ВМС между европейскими и южнокорейскими фирмами, сообщила газета The Globe and Mail.

    Канада рассматривает возможность разделить крупный контракт на строительство новых подводных лодок между европейскими и южнокорейскими фирмами, передает ТАСС со ссылкой на газету The Globe and Mail.

    Согласно источникам издания в правительстве Канады, Оттава может приобрести по шесть подлодок у каждого из потенциальных подрядчиков. Стоимость соглашения оценивается в 24 млрд канадских долларов, что эквивалентно примерно 17,5 млрд долларов США.

    Ожидается, что окончательное решение по контракту будет принято до 4 апреля. В июле 2024 года власти Канады объявили о планах закупить 12 неядерных подлодок, которые смогут действовать подо льдами Арктики, чтобы усилить возможности ВМС страны.

    На участие в тендере претендуют немецко-норвежская компания ThyssenKrupp Marine Systems и южнокорейские Hanwha Ocean и Hyundai Heavy Industries. По данным телеканала СВС, южнокорейские фирмы готовы поставить четыре субмарины к 2035 году и завершить заказ к 2043 году. ThyssenKrupp Marine Systems обещает передать первую подлодку в 2034 году, но вторую сможет сдать лишь к 2037 году.

    Сейчас на вооружении канадских ВМС находятся четыре дизельных подводных лодки, приобретённых у Британии в 1998 году, однако в рабочем состоянии находится только одна из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада развивает свой подводный флот и рассматривает его как новую угрозу для России. Канада планирует закупить современные фрегаты для усиления позиций в Арктике и противостояния России. В 2011 году канадская подлодка столкнулась с дном во время учений.

