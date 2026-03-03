Лавров: США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой

Tекст: Елизавета Шишкова

США, вероятно, не ограничатся попытками взять под контроль только Иран, Венесуэлу и Кубу, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио недавно допустил, что Вашингтон собирается управлять Ираном по той же схеме, что и Венесуэлой, а теперь аналогичный подход применяется и к Кубе. «Наверное, это не конец», – подчеркнул глава российского МИД.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана? Военным поражением и капитуляцией Ирана

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Лавров также отметил, что Франция и Британия стараются дистанцироваться от действий США на мировой арене. По его словам, эти страны, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, проявляют независимость в ряде международных вопросов.

Кроме того, министр сообщил, что диалог между Россией и США продолжается на разных уровнях и в различных форматах. Лавров уточнил, что обсуждения касаются отдельных кризисов и направлений двусторонних отношений, несмотря на сложную международную обстановку.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за уважение суверенитета государств и считает вмешательство в их внутренние дела нарушением международного права.

По данным The Atlantic, американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана и намерение усилить влияние в регионе.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность «дружественного захвата Кубы».