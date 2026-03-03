  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 83 украинских БПЛА
    Испания мстит США за старые поражения
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи
    Трамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
    3 марта 2026, 13:36 • Новости дня

    Аксаков поддержал право банков блокировать снятие наличных клиентами

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков одобрил инициативу, касающуюся предоставления сотрудникам банков полномочий временно блокировать снятие наличных в отделениях банков.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил поддержку идее предоставить сотрудникам банков право приостанавливать снятие наличных средств в отделениях, передает РИА «Новости».

    По словам депутата, такая мера поможет предотвратить ситуации, когда клиенты снимают деньги под давлением мошенников.

    Аксаков отметил: «Наличные снимают для того, чтобы кому-то передать, как правило. Сейчас можно любую покупку практически оплатить с помощью платежной карты, ну, либо безналичного перевода, поэтому, разумеется, возникает вопрос – для чего человек снимает наличные? К сожалению, как правило это делают под психологическим давлением преступных элементов, поэтому предложение разумное, я поддерживаю».

    Парламентарий подчеркнул, что инициатива направлена в первую очередь на защиту граждан, а не банков: таким образом планируется оградить людей от действий преступников, использующих различные схемы мошенничества.

    Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил, что ЦБ совместно с правоохранительными органами обсуждает возможные антимошеннические меры в сфере выдачи наличных. По словам Уварова, единых критериев для определения того, находится ли человек под чужим влиянием, пока выработать сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские банки ограничили возможность снятия крупных сумм наличных через банкоматы.

    Уваров заявил, что российские банки приостанавливают подозрительные переводы, чтобы снизить риск кражи денег.

    5 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    «Единая Россия» заявила план антипаводковых действий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии весеннего паводка в 42 российских регионах партия «Единая Россия» усиливает меры помощи, делая упор на защиту социально незащищённых граждан.

    Партия «Единая Россия» заявила план антипаводковых мер. В рамках кампании акцент будет сделан на поддержку социально незащищенных граждан и оперативное реагирование на угрозу паводков, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Активисты партии, волонтеры и партнерские организации будут работать совместно с МЧС, формируя мобильные группы и штабы мониторинга.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил: «Единая Россия умеет действовать быстро и эффективно – люди это знают, так будет и сейчас». По его словам, при необходимости будут мобилизованы партийные активы в зонах бедствий и направлены добровольцы из соседних регионов, организован сбор и доставка гуманитарной помощи. В числе приоритетных задач, по словам Якушева, – особый контроль зон риска, усиление добровольческих групп ресурсами партнеров, координация усилий депутатов всех уровней. Он подчеркнул, что парламентарии должны работать на местах и быть организаторами реальной помощи.

    Замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вячеслав Бутко сообщил, что по прогнозу Росгидромета в 2024 году риски паводка сохраняются в 42 регионах, созданы межведомственные группы для мониторинга и реагирования.

    Уполномоченный по работе с волонтерскими группами «Единой России» в зонах ЧС Игорь Кастюкевич отметил, что добровольцы будут задействованы в очистке канав, крыш и фундаментов, мониторинге, информировании жителей и поддержке при эвакуации. «Труд волонтеров будет максимально полезен в прочистке водоотводных канав; расчистке крыш и фундаментов социальных объектов, домов ветеранов и одиноких пожилых людей, многодетных семей; участии в работе мониторинговых групп и в информировании населения; помощи в развертывании пунктов временного проживания и эвакуации граждан, а также физической поддержке при расчистке завалов, откачке воды из подвалов», – отметил он.

    В Иркутской области, как сообщил руководитель регисполкома «Единой России» Дмитрий Брянский, уже проводятся противопаводковые обходы и проверки пунктов временного размещения, формируются гуманитарные запасы. В Курской области, заявил сообщил секретарь реготделения партии Евгений Лобов, волонтеры очищают сливные каналы и готовы к действиям. А в Челябинской области, по словам руководителя Центрального штаба МГЕР Александра Амелина, мобильные бригады оказывают адресную помощь ветеранам, пенсионерам и многодетным семьям. По мнению председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, председателя Совета Ассоциации волонтёрских центров Артема Метелева, половодье в этом году может быть сложнее, но открытие волонтерских штабов позволит держать ситуацию под контролем.

    Кроме того, председатель набсовета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев рассказал, что Российские студенческие отряды с февраля проводят патриотическую акцию «Снежный десант», в которой приняли участие почти 15 тыс. человек, помогая ветеранам и семьям участников СВО. Он заверил, что РСО готовы подключиться и к федеральной кампании «Антиповодок». Якушев подчеркнул, что все решения о привлечении волонтеров должны приниматься с учетом безопасности, а формирование гуманитарных запасов – стать первоочередной задачей в зонах риска.

    5 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Российский танкер сжиженного газа Arctic Pioneer остановился у побережья Египта после сообщения о нападении на другой российский газовоз в регионе.

    Российский танкер сжиженного природного газа Arctic Pioneer остановился в Средиземном море после того, как в этом районе, по утверждению Москвы, другой российский танкер подвергся атаке украинских беспилотных катеров, передает Bloomberg.

    Arctic Pioneer, ходящий под российским флагом и перевозящий топливо с попавшего под санкции арктического СПГ-проекта, с 3 марта находится на рейде у египетского Порт-Саида, свидетельствуют данные отслеживания судов.

    В тот же период, по информации Москвы, танкер Arctic Metagaz, также перевозящий санкционный российский СПГ, был атакован украинскими дронами в тех же водах. За последние недели Arctic Pioneer доставил груз в Китай и возвращался в российские воды. При этом Служба безопасности Украины пока не прокомментировала сообщения России о нападении на Arctic Metagaz.

    Эксперты отмечают, что новые угрозы могут вынудить российский так называемый «теневой» флот СПГ менять маршруты, что еще больше усложнит экспорт газа с предприятий, испытывающих трудности из-за западных санкций. До последнего времени российский санкционный СПГ направлялся в Китай через Средиземное море и Суэцкий канал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал нападение на российский газовоз террористической атакой. Министерство иностранных дел России заявило о праве страны ответить на этот инцидент. В результате атаки на российский газовоз пострадали два члена экипажа.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе

    Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.

    По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.

    «Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.

    5 марта 2026, 19:22 • Новости дня
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Польша может дорого расплатиться за русофобскую политику. Ограничение выступлений российских и белорусских спортсменов на Паралимпийских играх, а также разжигание антироссийских настроений в СМИ и политике способно обернуться для страны долгосрочными последствиями, пишет обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Mysl Polska.

    Польша будет вынуждена дорого заплатить за проявление ненависти и пренебрежения к России, передает РИА «Новости». Поводом стало решение Варшавы ограничить демонстрацию выступлений российских и белорусских спортсменов во время Паралимпийских игр.

    В своем материале Ястржембский отмечает: «Почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. Внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт. Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы». Журналист подчеркивает, что подобная политика может иметь долгосрочные негативные последствия для страны.

    По мнению автора, причины происходящего лежат в комплексах польского общества: неполноценности по отношению к Западу и превосходства по отношению к Востоку. Он считает, что это мешает полякам объективно оценивать ситуацию и выстраивать нормальные отношения с важнейшими соседями.

    Генеральное консульство России в польском Гданьске прекратило работу в декабре прошлого года.

    Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.

    Польша заняла второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    5 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата

    Эксперт Дандыкин: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата

    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    @ Department of Defense/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США атакой на иранский фрегат IRIS Dena решили показать свою мощь и отыграться на относительно беззащитном судне. Но это не помешает Пентагону наградить командира подлодки за сомнительный героизм, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее подлодка США потопила корабль Ирана в Индийском океане.

    «Торпедирование подлодкой США иранского фрегата IRIS Dena в Индийском океане похоже на месть Ирану за гибель американских военных в ходе ответных действий Тегерана на американо-израильскую операцию. Очевидно, все идет не по плану Вашингтона. Такого количества жертв среди своих солдат в Белом доме не ожидали», – отметил Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Другими словами, Пентагон решил показать свою мощь всему миру и отыграться на относительно беззащитном крейсере. Иранский корабль находился в международных водах и шел с учений. Технически он, возможно, мог бы засечь подлодку с помощью своего противолодочного оборудования, гидроакустических станций, но не делал этого, поскольку не ожидал атаки», – продолжил собеседник.

    «Не думаю, что атака была обоснована с военной точки зрения. Более того, заметьте: глава Пентагона Пит Хегсет не стал никак обосновывать произошедшее. В своем комментарии он просто заявил, что иранский корабль «думал, что находится в безопасности в международных водах». Впрочем, после удара по иранской школе для девочек действия американских военных могут быть непредсказуемыми», – указал собеседник.

    «Но как бы то ни было, это не помешает американскому руководству наградить командира подлодки какой-нибудь медалью за якобы героизм, который, если честно, сомнителен. Кстати, Хегсет заявил, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда подлодка США торпедировала военный корабль. Белый дом пытается придать инциденту еще и историческую значимость», – пояснил он.

    Эксперт также напомнил, что на самом деле последний в истории случай торпедирования АПЛ надводного корабля произошел в 1982 году, когда легкий крейсер военно-морских сил Аргентины General Belgrano был потоплен британской подлодкой Conqueror в ходе Фолклендской войны. «США гордиться нечем», – заключил спикер.

    Ранее иранский фрегат IRIS Dena был торпедирован и потоплен американской подводной лодкой в Индийском океане примерно в 74 км от Шри-Ланки. Пентагон сообщил, что атака была совершена с использованием торпеды Mark 48.

    В феврале IRIS Dena принимало участие в многонациональных военно-морских учениях MILAN 2026 и международном военно-морском параде 2026 в индийском Вишакхапатнаме, сообщает Reuters. Хегсет назвал произошедшее «тихой смертью». «США совершили преступление и горько пожалеют об атаке на иранский корабль», – пообещал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему у США нет никакого плана по действиям в отношении Ирана.

    5 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    TWZ отметил резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана
    TWZ отметил резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За четыре дня массированных атак потенциал Ирана по запуску баллистических ракет и ударных дронов снизился более чем на 70%, что позволило США установить локальное господство в воздухе на юге страны.

    Серьезное ослабление иранской ракетной угрозы подтвердили американские военные на пресс-конференции, пишет The War Zone.

    По словам генерала Дэна Кейна, количество запущенных Ираном баллистических ракет снизилось на 86% по сравнению с первым днем боев, а число ударных беспилотников – на 73%. Командование CENTCOM заявило о локальном господстве в воздухе вдоль южного побережья Ирана и начале расширения ударов вглубь территории страны.

    Адмирал Брэд Купер сообщил, что иранские силы выпустили более 500 баллистических ракет и свыше 2000 дронов, однако значительная часть вооружения и пусковых установок была уничтожена либо стала недоступной для экипажей. В последние сутки заметно снизилась интенсивность атак, а системы управления и коммуникации иранских войск подверглись ударам. Кейна отметил: «Этот прогресс позволил нам проникать сквозь их оборону с точностью и мощью, мы будем расширять зону действий».

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна располагает практически неограниченными запасами высокоточных авиационных бомб и средств ПВО. Американские военные отметили, что несмотря на угрозу со стороны иранских дронов Shahed, союзники из стран Персидского залива накопили значительные запасы перехватчиков. Дискуссия о достаточности американских запасов боеприпасов продолжается, однако руководство Пентагона подчеркивает, что текущих запасов хватит для выполнения поставленных задач.

    Также сообщается, что большинство американских военных были выведены из-под огня, а союзники США – Иордания, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт – активно используют собственные оборонительные возможности для отражения атак. В то же время продолжаются удары по инфраструктуре и военно-морским объектам Ирана, а Израиль наносит удары по объектам, связанным с ядерной программой страны.

    В Конгрессе США большинство сенаторов поддержали военную кампанию против Ирана, отклонив резолюцию о прекращении воздушных ударов без согласия парламента.

    5 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных, расположенному рядом с международным аэропортом Заид в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию. Как отмечается, в районе аэропорта было слышно несколько взрывов, что подтвердило агентство Reuters.

    Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отражают ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    10 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штабу в одной из ближневосточных стран.

    Иран заявил о неминуемом возмездии США за потопление иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

    Вооруженные силы Ирана провели девятнадцатую волну операции «Правдивое обещание 4» и нанесли удары по американским и израильским объектам ракетами и беспилотниками.

    6 марта 2026, 00:04 • Новости дня
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине

    США выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США присоединились к России, Китаю и Нигеру в голосовании против резолюции, Совета управляющих МАГАТЭ по ядерному надзору, которая осуждает удары по энергетической инфраструктуре Украины как угрозу ядерной безопасности.

    Резолюция, принятая Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящим из 35 стран, является седьмой по Украине,  указало Reuters, отметив, что это первый случай, когда США выступили против подобного решения.

    «Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией», – говорится в американском заявлении.

    В течение последнего года президент Вашингтон оказывал давление на Киев с целью скорейшего заключения мирного соглашения. Как сообщили дипломаты на закрытом заседании, совет МАГАТЭ принял резолюцию 20 голосами «за», включая Францию, Великобританию, Австралию, Канаду, Южную Африку и Аргентину, десятью воздержавшимися и четырьмя голосами «против».

    Среди воздержавшихся были Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.

    В тексте, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что комиссия «еще раз подчеркивает, что атаки, направленные на энергетическую инфраструктуру Украины для обеспечения электроснабжения атомных электростанций, в том числе Запорожской АЭС, представляют собой прямую угрозу ядерной безопасности».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС. Совфед потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву. Киев в марте пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара.

    5 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России

    Пентагон заявил о стремлении избежать войны с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы Пентагона Элбридж Колби подчеркнул, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией, сохраняя поддержку союзников по НАТО.

    Выступая в Палате представителей Конгресса США, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что главной целью Вашингтона в отношении России является предотвращение войны, пишет РИА «Новости».

    «Целью в отношении России является избежание войны», – отметил Колби, выступая перед американскими законодателями.

    При этом чиновник подчеркнул, что США по-прежнему намерены защищать союзников по НАТО в Европе, однако, по его словам, такие действия должны осуществляться с учетом существующих военных реалий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает договоренности на Аляске с США основой диалога между странами, однако конструктивная атмосфера встречи постепенно исчезает, дух Анкориджа испаряется, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр добавил. что администрацию Дональда Трампа пытаются сбить с этих позиций европейские союзники и «нацистский режим Владимира Зеленского».

    Сейчас США занимают шестое место в новом рейтинге недружественных правительств по версии газеты ВЗГЛЯД.

    5 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков
    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские спецслужбы и КСИР нанесли превентивный удар по сепаратистским формированиям, готовившим при поддержке США и Израиля нападение через западную границу страны.

    Тегеран нанес упреждающий удар по позициям боевиков, готовивших нападение, передает РИА «Новости».

    В министерстве разведки отметили: «Сепаратистские террористические группировки намеревались при поддержке американо-сионистского врага, злоупотребив военными условиями, перейти западную границу страны... Однако в ходе совместной превентивной наступательной операции... значительная часть позиций и объектов наемников была уничтожена».

    Обострение произошло после того, как США и Израиль начали бомбардировки иранской территории, включая столицу. Жертвами атак стали мирные жители, а также верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В связи с гибелью главы государства объявлен 40-дневный траур.

    Глава Центрального командования США Брэдли Купер заявил о поражении 2 тыс. целей на территории исламской республики.

    Между тем источник в силах безопасности Ирана опроверг информацию о наземном вторжении курдских отрядов.

    5 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Мужчины назвали недостатки современных женщин
    Мужчины назвали недостатки современных женщин
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Меркантильность, неумение готовить, завышенные запросы и нежелание заниматься саморазвитием – такие недостатки современных женщин выделили москвичи в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    «Современные женщины хотят рассчитывать только на мужчину, а нужно полагаться и на себя, потому что жизнь диктует свои правила», – сказал москвич. «Неумение готовить – главный недостаток», – добавляет другой. Еще один молодой человек указал, что некоторые девушки склонны обесценивать старания мужчины, а это недопустимо.

    «Говорят, что среди современных женщин есть меркантильные и так называемые тарелочницы. Правда, лично я таких пока не встречал», – признается другой парень. «У современных женщин завышенные запросы и потребности. Они больше сосредоточены на материальных ценностях, а не на внутреннем мире», – соглашается еще один мужчина.

    «Современные женщины неинтересны и материалистичны. Им нравится ходить по ресторанам, но не развиваться», – вторит один из опрошенных. «Иногда женщины говорят, что мужчина должен зарабатывать чуть ли не миллион рублей в месяц, чтобы она с ним была. Но тогда встает вопрос о том, что девушка может дать взамен: чувства, эмоции?» – обращает внимание следующий молодой человек.

    Немало и тех, кто уверен: у женщин нет серьезных минусов или недостатков. «Я вообще человек простой – какая девушка есть, такой я и рад», – добродушно признается один из опрошенных. «Каждый мужчина видит женщину по-своему. И у нее не должно быть никаких «ред-флагов» или «грин-флагов», – соглашается другой.

    Впрочем, проблема не только в современных девушках, но и в самих мужчинах, уточняют респонденты. «Мужчины разучились брать на себя ответственность. Поэтому девушкам приходится взваливать на себя слишком много. Происходит смена приоритетов. Когда все вернется на свои места, тогда ни у кого не будет никаких «ред-флагов», – философски заключил молодой человек.

    Ранее москвички назвали газете ВЗГЛЯД «ред-флаги» для мужчин 30+, а также горожане обсудили принципы формирования бюджета в паре.

    5 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Раскрыт секрет способности кошек приземляться на лапы
    Раскрыт секрет способности кошек приземляться на лапы
    @ Allen Eyestone/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Способность кошек безошибочно приземляться на лапы связана с уникальной гибкостью грудного отдела позвоночника, позволяющей поочередно разворачивать переднюю и заднюю часть тела, отметили японские ученые.

    Японские биологи из Университета Ямагути обнаружили физиологический механизм, помогающий животным группироваться в полете, пишет New Scientist.

    Секрет кроется в исключительной подвижности специфической зоны позвоночного столба.

    «Мы сравнили гибкость грудного и поясничного отделов позвоночника у кошек и обнаружили, что грудной отдел очень гибок», – заявил автор работы Ясуо Хигураши. Эксперименты показали, что верхняя часть спины вращается в три раза лучше поясницы.

    Высокоскоростная съемка падения с высоты один метр подтвердила эффективность тактики «поджать и повернуть». Животные сначала разворачивают корпус, используя передние лапы, и лишь затем задействуют заднюю часть тела. Физик Грег Гбур признал убедительность этой теории на фоне новых данных.

    Исследование также выявило необъяснимую склонность кошек закручиваться именно в правую сторону. Вероятной причиной такой асимметрии движений специалисты называют особенности расположения внутренних органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сброшенная с высоты в Ялте кошка смогла пережить падение на скалы. Ветеринары подтвердили нормализацию жизненных показателей пострадавшего животного.

    5 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова

    Бывшему замглавы Минобороны Цаликову предъявили обвинения по 16 эпизодам

    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова
    @ Алексей Майшев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая создание преступного сообщества и крупные хищения в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.

    В отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в создании преступного сообщества. В Следственном комитете заявили РИА «Новости», что участники сообщества с 2017 по 2024 год совершили хищения бюджетных средств, их легализацию и взяточничество. Цаликов задержан, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.

    «Цаликову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Работал в системе МЧС России, где прошел путь до первого заместителя министра. В 2012 году перешел в Министерство обороны РФ, а с 2015 по июнь 2024 года занимал должность первого заместителя министра обороны. Награжден рядом государственных наград, в том числе является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С сентября 2024 года – депутат Верховного Хурала Республики Тыва.

    Ранее Цаликов дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года.


    5 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.

    Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.

    В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

    «Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.

    Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

    5 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    Ромашина: Российские паралимпийцы в отличной форме

    Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Ромашина: Паралимпийцы в отличной форме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские паралимпийцы находятся в отличной спортивной форме и покажут достойные результаты на предстоящих Паралимпийских играх, сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

    «Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», – подчеркнула она в беседе с журналистами, передает ИА «Регнум».

    Тренер добавила, что желает паралимпийцам спокойствия, душевного равновесия и побед. По ее мнению, российские спортсмены добьются успеха, поскольку за ними стоит поддержка всей страны.

    Паралимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Российская сборная вернула себе право выступать под национальным флагом. В этом году приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов.

    Президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят.

