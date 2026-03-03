В Москве арестовали гендиректора «Вектор Рейл» по делу о мошенничестве

Суд арестовал главу «Вектор Рейл» Коновалова по делу о мошенничестве

Tекст: Вера Басилая

Гендиректор переданного государству оператора «Вектор Рейл» Александр Коновалов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, пишет РБК.

Следствие считает, что дело связано с хищением активов компании «СГ-Транс», генеральным директором которой является Сергей Чеканов. По данным источников издания, вечером 26 февраля Коновалов был задержан правоохранителями, а спустя два дня суд отправил его под домашний арест на два месяца. В этот же день арестованы Чеканов и советник ректора РАНХиГС Иван Данилов.

Перед задержаниями в офисах компаний прошли обыски, а следствие в течение длительного времени проводило доследственную проверку.

Материалы дела касаются вывода активов государственной компании. Коновалов возглавил «Вектор Рейл» в мае 2025 года, ранее он руководил «Кардиоэлектроникой» из структуры «Ростеха» и имел доли в других компаниях.

В пресс-службе РАНХиГС заявили: «Мы не располагаем информацией по данному запросу. За подробностями и разъяснениями предлагаем обратиться в правоохранительные органы». Росимущество также уточнило, что Данилов не состоит с ним в трудовых отношениях, а связь научно-образовательного центра с ведомством была указана по ошибке.

«Вектор Рейл» и «СГ-Транс» перешли в госсобственность в августе 2025 года по иску Генпрокуратуры, связанному с бывшим совладельцем Алексеем Тайчером. Тайчер находится в СИЗО с июля 2024 года по обвинению в хищении 710 млн руб. у «Трансфин-М». Генпрокуратура считает, что в результате схем с вагонами и лизингом государству был нанесен ущерб на миллиарды рублей. Также надзорный орган подал иск о взыскании с Тайчера и его партнеров 30,1 млрд руб., указав на незаконное обогащение за счет государства.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал активы компаний «Вектор Рейл» и «СГ-Транс» по иску Генпрокуратуры.

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте имущества заместителя руководителя аппарата РЖД Юрия Каменева.



