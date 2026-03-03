Центр «Наследие» получил благодарность мэра Москвы за вклад в благотворительность

Торжественная церемония вручения Благодарностей Мэра Москвы за развитие общественной и благотворительной деятельности прошла в Павильоне № 44 ВДНХ, передает сайт Центра «Наследие».
В тексте благодарности мэр Москвы Сергей Собянин отметил: «Благодарю Вас за активную благотворительную и общественную деятельность, вклад в реализацию социально значимых проектов в городе Москве». Высокая оценка стала признанием многолетней работы Центра «Наследие» по поддержке жителей, укреплению духовно-нравственных ценностей и реализации значимых инициатив в столице.
С 2021 года Центр реализует социальные, просветительские и благотворительные проекты, оказывая помощь более чем 5 тыс. москвичам, в том числе детям-сиротам, пожилым гражданам, людям с инвалидностью, многодетным и малоимущим семьям. Продовольственная и гуманитарная помощь направляется в учреждения социальной защиты, а также через благотворительные и религиозные организации, включая Марфо-Мариинскую обитель и Сретенский монастырь.
Центр организует образовательные мероприятия для молодежи, пожилых людей и уязвимых групп, а также сотрудничает с Департаментом труда и социальной защиты Москвы, проводя экскурсии и поездки для социально незащищенных категорий. Значимая часть деятельности связана с сохранением духовных традиций: по программе «Православные рубежи России» святыни передаются в храмы столицы и области.
Центр также реализует гуманитарные и патриотические акции, поддерживает добровольчество и организует передачи гуманитарной помощи в рамках программы «Наследие Донбасса». Одним из знаковых событий стала церемония передачи останков летчика Петра Оконечникова Казахстану, прошедшая на Поклонной горе. Центр «Наследие» неоднократно отмечался благодарностями и признанием государственных и общественных организаций за вклад в развитие социальной среды Москвы.