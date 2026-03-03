Центр «Наследие» получил благодарность мэра Москвы за вклад в благотворительность

«Единая Россия» заявила план антипаводковых действий

Tекст: Елизавета Шишкова

Партия «Единая Россия» заявила план антипаводковых мер. В рамках кампании акцент будет сделан на поддержку социально незащищенных граждан и оперативное реагирование на угрозу паводков, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Активисты партии, волонтеры и партнерские организации будут работать совместно с МЧС, формируя мобильные группы и штабы мониторинга.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил: «Единая Россия умеет действовать быстро и эффективно – люди это знают, так будет и сейчас». По его словам, при необходимости будут мобилизованы партийные активы в зонах бедствий и направлены добровольцы из соседних регионов, организован сбор и доставка гуманитарной помощи. В числе приоритетных задач, по словам Якушева, – особый контроль зон риска, усиление добровольческих групп ресурсами партнеров, координация усилий депутатов всех уровней. Он подчеркнул, что парламентарии должны работать на местах и быть организаторами реальной помощи.

Замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вячеслав Бутко сообщил, что по прогнозу Росгидромета в 2024 году риски паводка сохраняются в 42 регионах, созданы межведомственные группы для мониторинга и реагирования.

Уполномоченный по работе с волонтерскими группами «Единой России» в зонах ЧС Игорь Кастюкевич отметил, что добровольцы будут задействованы в очистке канав, крыш и фундаментов, мониторинге, информировании жителей и поддержке при эвакуации. «Труд волонтеров будет максимально полезен в прочистке водоотводных канав; расчистке крыш и фундаментов социальных объектов, домов ветеранов и одиноких пожилых людей, многодетных семей; участии в работе мониторинговых групп и в информировании населения; помощи в развертывании пунктов временного проживания и эвакуации граждан, а также физической поддержке при расчистке завалов, откачке воды из подвалов», – отметил он.

В Иркутской области, как сообщил руководитель регисполкома «Единой России» Дмитрий Брянский, уже проводятся противопаводковые обходы и проверки пунктов временного размещения, формируются гуманитарные запасы. В Курской области, заявил сообщил секретарь реготделения партии Евгений Лобов, волонтеры очищают сливные каналы и готовы к действиям. А в Челябинской области, по словам руководителя Центрального штаба МГЕР Александра Амелина, мобильные бригады оказывают адресную помощь ветеранам, пенсионерам и многодетным семьям. По мнению председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, председателя Совета Ассоциации волонтёрских центров Артема Метелева, половодье в этом году может быть сложнее, но открытие волонтерских штабов позволит держать ситуацию под контролем.

Кроме того, председатель набсовета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев рассказал, что Российские студенческие отряды с февраля проводят патриотическую акцию «Снежный десант», в которой приняли участие почти 15 тыс. человек, помогая ветеранам и семьям участников СВО. Он заверил, что РСО готовы подключиться и к федеральной кампании «Антиповодок». Якушев подчеркнул, что все решения о привлечении волонтеров должны приниматься с учетом безопасности, а формирование гуманитарных запасов – стать первоочередной задачей в зонах риска.