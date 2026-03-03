Семья из Германии переехала в Омскую область по программе переселения

Tекст: Ольга Иванова

Семья Клапштейн переехала из Германии в Омскую область по программе переселения соотечественников. Родители с четырьмя детьми быстро адаптировались: новорождённая Анна стала первой коренной омичкой в семье, а её братья и сестра, родившиеся в Германии, сами настояли на переезде в Россию.

Как рассказал Артур Клапштейн, семья изначально рассматривала переезд после отдыха в Казахстане, который показался им похожим на Россию по уровню жизни. Российские ценности и менталитет оказались им ближе, хотя школьная программа здесь сложнее, но даёт больше знаний и предлагает более длинные каникулы.

Мама семейства Елена Клапштейн признается: «Я как мама увезла детей в хорошую жизнь!». Она вспоминает, что когда-то не хотела уезжать в Германию, но судьба сложилась иначе. Теперь же, по её словам, она гордится, что смогла обеспечить детям достойное будущее на родине.

Оформление документов и заявка на участие заняли менее полугода, после чего дети сразу пошли в школу, а родители нашли работу. Благодаря программе семья обрела новых друзей, а подруга Елены стала крёстной младшей дочери.

Руководитель департамента по труду минтруда Омской области Марина Хамова рассказала, что программа помогает переселенцам чувствовать себя как дома с первого дня, гарантирует упрощённое получение гражданства, содействие в обучении и поддержке бизнеса. С 2009 года в регион приехали более 50 тыс. человек, в прошлом году – 1 200. Участвовать могут те, у кого есть родственники в России или кто ранее жил в стране, а также те, кто разделяет её ценности.

