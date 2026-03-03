Песков сообщил о стремлении Путина снизить напряженность на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин продолжает прилагать максимум усилий для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Песков отметил, что в ходе серии телефонных разговоров Путин обсуждал ситуацию вокруг Ирана и выражал глубокую озабоченность в связи с ударами по иранской инфраструктуре.

«Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности», – сказал он.

Он подчеркнул, что вчера президент обсуждал с собеседниками вопросы, связанные с ударами по инфраструктуре в Иране, и намерен передать иранскому руководству глубокую озабоченность по этому поводу, используя возможности открытого диалога между Москвой и Тегераном.

Накануне Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразили обеспокоенность риском расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Также Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили эскалацию ситуации вокруг Ирана после действий США и Израиля, которая может привести к масштабной войне.

Кроме того, президент провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани о последствиях действий США и Израиля против Ирана, приведших к тяжелому кризису на Ближнем Востоке.