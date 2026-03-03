Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, американский авианосец USS Abraham Lincoln находился в 250-300 километрах от побережья Ирана, передает РИА «Новости».

Наини добавил, что корабль находился вблизи портового города Чабахар на юго-востоке страны. После атаки судно покинуло этот район и взяло курс на юго-восточную часть Индийского океана.

По словам Наини, по авианосцу были выпущены четыре крылатые ракеты.

Напомним, что КСИР 1 марта сообщил о ракетном обстреле авианосца USS Abraham Lincoln. В то же время Центральное командование вооруженных сил США подчеркнуло, что ни одна из иранских ракет не попала в авианосец и даже не приблизилась к нему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и в Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по базе США в Эрбиле. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.



